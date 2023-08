Mesajele cititorilor la articolul despre Vodafone: „Ca sa pot vorbi cu un om de la call center a trebuit să fiu de acord cu plata unei taxe de un euro și ceva”

Articolul despre serviciile Vodafone România, care lasă de dorit din ce în ce mai mult, a deschis Cutia Pandorei. În urma relatării problemelor întâmpinate de colegul nostru, s-a stârnit un val de reacții negative la adresa companiei. Sute de clienți nemulțumiți și-au descris problemele pe care le întâmpină cu operatorul de servicii digitale.

În nici 24 de ore cititorii și-au descris pe Facebook problemele întâmpinate, atât cu serviciile de slabă calitate oferite de companie (semnal slab sau inexistent gsm sau internet), cât și cu indolența și proasta abordare a operatorilor de call center.

Alți cititori și-au vărsat supărarea pe site, cu comentarii direct la finalul articolului.

Concluzia este una singură: Majoritatea clienților sunt nemulțumiți de serviciile Vodafone, de prețurile practicate și de proasta comunicare cu compania. Redăm câteva din comentariile cititorilor noștri. Suntem siguri că sunt mult mai mulți, dar situația este cam aceeași.

Cometariile de la Facebook

Mihai Sarbu: Am citit articolul și ma regăsesc în proporție de 100%, în aștept acel „o s a revenim în cel ma scurt timp” au trecut 2 luni.. Cred ca am vb cu tot departamentul de relații cu clienții, unii intleeg ce le spui, alții nu știu de ce sunt plătiți și partea cea mai interesanta e ca de fiecare data trebuie sa le spui de ce ai sunat chair dacă pb e aceiași și veșnic nerezolvata … O rețea de 2 lei.

Gabriela Titulescu: De când Vodafone a preluat UPC este nenorocire !!! Întreruperi repetate programe,chiar și de 24 de ore,fără scuze și recalculare preț,scos din grilă programe bune și băgat programe -bălării,prețul abonamentului variază după bunul lor plac… Mă gândesc să trec la alt operator !

Adrian Vasile: Satu Ghighiu , com Barcanesti foarte , foarte slab semnalul. În casă nu e semnal deloc, iar afară, trebuie să ” cauți ” unde e semnal , iar unde ai semnal , trebuie să stai pe loc , împietrit.

Elena Fidel: Foarte proasta, de trei luni incerc sa trec pe cartela trei din cele cinci abonamente pentru a le da copiilor posibilitatea de a-si face abonamente proprii am fost sunata si trasa la raspundere de cei de la reprezentanta cerandu-mi sa-mi dau datele personale prin telefon. Doamna care m-a sunat a precizat chiar ca nu sunt in stare sa am o poza a buletinului pe telefon, am telefon cu butoane , vechi, iar nimeni nu are dreptul sa-ti ceara date personale telefonic mai ales ca m-am legitimat in agentie. Am facut de o luna sesizare la protectia consumatorului dar fara raspuns

Gabi Dumitrache: Semnalul vai de noi! Plătesc abonamentul la zi direct la ei și ma pomenesc cu mesaje ca am datorii! Am plătit o data de 2 ori abonamentul! Au mers bine un timp dar acum s-au prostit de tot. A ajuns copilul sa umble cu laptopul în brate la vecini din curte ce au alte rețele!

Roxana Duta: Albesti Paleologu. Semnat fff prost!

Nicole Nicole: Când ai o problema nu ai cu cine discuta.. Răspunde un robot, Toby… Care nu te ajuta cu absolut nimic iar la sfârșit te întreabă cu ce te mai poate ajuta

Gabi Alexandrescu: Am fost abonat doar un singur an și am reziliat datorită semnalului foarte slab,în special pe ruta Ploiesti – București, lipsește cu desăvârșire.

Loredana Soare: Când au văzut că m-am portat la Telekom, imediat m -au sunat să-mi facă oferta,un abonament de 2 euro…puteau să mi-l facă gratuit dacă eu nu puteam folosi telefonul în casă, în Urlați…erau odată buni…acum au ajuns cea mai slabă rețea, plus ca stai 5 ore să aștepți să intrii în legătură cu „Andreea”…

Leo Dtc: CEA MAI PROASTĂ ALEGERE VODAFONE! Am fost clientul lor, pe vremuri era CONEX probleme și cu ei la semnal gsm. Apoi am ales orange care chiar au semnal și serviciile mult mai bune. Tv satelit și tv fibra ok. Am și la digi mobil de care sunt mulțumit. Concluzia nu recomand vodafone! Nici orange nu sunt tocmai ok datorită faptului că de la un abonament de 90 lei tv, net și voce am ajuns la 135 lei. Am renegociat abonamentul după doi ani. Când le-am spus că plec de la ei mi-au oferit un abonament mai ieftin. Se poate!

Violeta Andrei: Cei mai hoți!! Îți fac oferta și nu o respecta. Dacă faci reclamații te direcționează de la unu la altul și nu rezolva nimic. Te taxează imediat din senin! Deciiii…

Marian Stan: Partea de internet si televiziune este praf. In fiecare zi( fara sa exagerez) raman fara semnal. Am facut nenumărate sesizări,sunt depasiti de situatie. Astazi am decis sa reziliez contractul si sa ma abonez la o alta companie

Stoo George Cojo: Așa ceva nu am crezut….azi merg să plătesc factura Vodafone…și ce să vezi aștept 10 min…să meargă calculatorul lor…m a luat somnul ..întreb!dc merge așa greu?…nu avem semnal

Ioana Vasile: Aceiasi problema semnal foarte slab din toate punctele de vedere. Solutionarea problemelor nu se face sau se face cu intirzieri de luni de zile. Daca vrei sa iei legatura cu un operator trebuie sa vorbesti 3 ore singur cu robotul care nu intelege decit ce este programat sa inteleaga. Cind mergi sa le spui problema pe care o ai dau vina pe vint, pe ploaie si orice altceva numai pe calitatea lor nu.

Antoaneta Moiceanu: Majorează valoarea contractului , unilateral, când vor ei și când au chef, fără explicații plauzibile. Cea mai penibilă explicație care mi s-a dat a fost ” totul este cu acordul guvernului. Să vă fie rușine

Tina Buruiana: O,da,da,da!

Ca sa pot vorbi cu un om de la call center a trebuit să fiu de acord cu plata unei taxe de un euro și ceva.

Au un serviciu dedicat pentru livrat informații numai pe bani.

La *222 te plimba Andreea,online îl au pe Tobi și dacă vrei să discuți cu un om trebuie sa plătești,sa plătești înainte

Bogdan Zahiu: Am renunțat de 5 ani la ei. Motivul a fost acela al lipsei de semnal în multe zone. Am rămas fără semnal când vorbeam cu un operator de la ei și îi spuneam că vreau să reziliez contractul pe acest motiv iar el încerca să mă contrazică.

Davidescu Costel: O mizerie de semnal , cu greu te poți înțelege , pe Cameliei la bloc ! Daca suni la relații cu clienții , te-ai nenorocit ! Dacă vorbești cu 4 angajați primești informații diferite . Au unii o aroganta de i-ai rupe capul instant . Distruși ! O să renunț la mizeria vodafone

Matei Constantin: Cea mai proasta parere din toate punctele de vedere

Semnalul este foarte prost chiar și în partea de nord a Ploieștiului nu mai zic la tara la 20 km de Ploiești

Sa nu mai facă reclama ca are nu știu ce certificare cu cel mai bun semnal (au certificare poate cel mai prost semnal )

Adrian Urzeala: Am fost preluat forțat prin achiziția UPC. Timp de 10 luni am reclamat viteza de net și calitatea din ce in ce mai slaba a semnalului TV. Drept represalii mi s-a mărit succesiv valoarea facturii. După 10 luni au recunoscut ca nu pot rezolva problemele tehnice și au reziliat contractul fără a înapoia sumele încasate ilegal. Pe principiul “ am întins pelteaua cit am putut de mult și am rămas cu banii “.

Cristina Enache: Minunata. Client Vodafone din intamplare, dupa absortia UPC-ului. Servicii de TV si internet. La TV,nu prea am timp sa vizionez, insa internetul chiar este o necesitatea avand in vedere profesia. Vesnic am intreuperi. Sesizari am facut in permanenta. Nimic. Ultimul apel din partea lor,acum cateva zile ,cu o oferta ,,de nerefuzat cu portarea,,. Mesajul meu a fost, dupa o converastie unde am solicitat sa nu ma mai contacteze iar ei mi-au transmis ca pot face acest lucru doar apeland x222, nu stiu cati de 2 sau sa ma prezint doar la o agentie Vodafone, le-am transmis ca nu voi apela niciodata acel nr cu nu stiu cati de…2 ,iar in agentie probabil voi merge doar pentru rezilierea contractului. Nu mai discutam de faptul ca, lucrand in domeniul financiar contabil, daca am nevoie de vreun punctaj intre vodafone si un client din portofoliul meu, nu ai cu cine comunica.

Rotaru George-Marius: Din cauza faptului că nu mi-a funcționat Extraopțiunea de Roaming cu 16GB inclus pentru care am plătit 15€ degeaba, iar când am ieșit din Romania, în Ungaria m-am trezit efectiv că nu mai aveam niciun fel de semnal de rețea și binenteles fără internet, pentru care am fost nevoit să opresc pe drum pentru a-mi procura diverse cartele SIM cu internet din Europa în drumul nostru spre Benidorm, Costa Blanca, Spania, iar într-o parcare dintr-un centru comercial din Localitatea Castelnovo Del Garda, Italia, am fost jefuiți ziua în amiaza mare de către hoți și ni s-au furat bagajele, actele de identitate, dar și actele mașinii!

” Trăiască Vodafone România ” că au reușit să ne strice vacanta !

Vacanta noastră pur și simplu s-a ruinat într-o clipă în Italia !

Dacă mi-ar fi mers de acasă Extraopțiunea de Roaming, nu m-aș mai fi oprit pe nicăieri să-mi caut altă cartelă SIM și nu ne-ar mai fi jefuit nimeni !

RUȘINE VODAFONE ROMÂNIA !!!

Ciprian Ciprian: Sunt in roaming zona 1 si mai am 1 GB de consumat dintr-un pachet de 12 euro si mi-au intrerupt netul spunanand ca am depasit 50 de euro. Niciun din cei 3 operatori nu a stiut ce explicatie sa-mi, dea. Unul mi s-a adresat cu „what the fack” iar informatiile din sistem sunt o „abureala”

Și pe site comentariile sunt în aceeași notă

Mihai: Și eu sunt la Vodafone siiii aștept sa scap de Ei, nu mai vreau sa aud de ei. Am cerut un consultant ptr. Firma și mi-au spus ca dacă nu ma înțeleg cu cel din oficiu, NU MAI AM DREPTUL LA ALT CONSULTAT SI SA SCRIU PE EMAIL… 5G , MERGE RAR SI UNDE VREA EL. Nu mai poți lua legătura cu un operator…doar cu robotii/boții și alte lucruri ce te fac sa renunti.

Gandalf: Am fost client Vodafone. Cuvintele cheie fiind „AM FOST”. Am decis în urmă cu 2 ani sa renunț la serviciile lor. „Customer care”? Ha ha ! E o glumă, din păcate o glumă proastă.

După ce te plimbă „Andreea” prin enșpe meniuri începi să înveți cum să ajungi la un operator uman, dar mai întâi te pierzi într-o pădure de meniuri stufoase în care majoritatea răspunsurilor sunt INUTILE. Dealtfel menirea Andreei este aceea de a te face sa renunți la a mai căuta soluții și să rămâi oiță în turma lor, cu ce furaje vor ei sa-ti dea. Mai mult decât atât, după ce mi-am portat vreo 4 numere în alte rețele, după vreo 4 sau 5 luni mi-au inventat un abonament de date (care nu mai era activ la momentul portarii) și mi-au facturat vreo două luni un serviciu pe care efectiv nu mi l-au livrat.

După ce le-am zis clar că nu voi plăti un serviciu de care nu am beneficiat, m-au „instiintat” că m-au „dat” pe lista de rauplatnici:)) Știți ce au realizat cu asta? Mi-au întărit hotărârea de a nu mai lua vreodată în considerare vreo ofertă de la ei. Sa fiți iubiți.

Nic: Ooo Doamne… De unde sa incep???

1. Persoana juridica la UPC – aveam call center dedicat, se raspundea imediat, problemele se remediau foarte repede. Desi nu prea existau…

2. Persoana juridica la Vodafone:

a. Managerul de cont se schimba la fiecare 5-6 luni… Probabil de bine ce e pe acolo…

b. Sa va fereasca sfantul sa aveti nevoie de ajutor tehnic… Call Centerul nu mai este separat de persoane fizice, trebuie sa repeti operatorului de 4-5 ori numele firmei, pentru ca „nu va gasesc in sistem”, timpul de rezolvare este foarte mare, JALE!!

c. Tarif triplu fata de PF, pentru acelasi lucru, fara niciun beneficiu real

Val: Am trecut și noi, prin ce treceți dumneavoastră, dar nu am insistat atât de mult în relația cu ei pentru că ne a pasat de sănătatea noastră. Am.avut un abonament de internet și un fix servicii de care ne am folosit ocazional, fixul niciodată!

Fiind vorba de 12euro lunar am dus abonamentul până la capăt, ieri venindu ne ultima factura pe minus pentru un serviciu inexistent pe care l am dus la bun sfârșit timp de doi ani! Tot pe firma am fost și noi și bine am făcut că nu ne am combinat cu ei pe telefonie mobila, cu telefoane etc… Acuma fiecare i și ia decizia dar relația cu ei a fost un fel de taxa de protecție, toxica chiar, dar de doua săptămâni am scăpat!