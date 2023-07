Lista azilelor de bătrâni din Prahova amendate de Ministerul Muncii

Cinci azile de bătrâni au fost amendate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

- Publicitate -

La solicitarea Observatorului Prahovean, AJPIS Prahova a transmis că, în urma controalelor mixte din perioada 10-14 iulie, instituția a sancționat următorii furnizori de servicii sociale:

S.C. AS VIVERE S.R.L. – o sancțiune contravențională în cuantum de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

S.C. CĂSUȚA BUNICILOR S.R.L. – o sancțiune contravențională în cuantum de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

S.C. CENTRUL DE RECUPERARE Șl ÎNGRIJIRE MEDICALĂ „SF. LUCIA” – două sancțiuni contravenționale în cuantum de 15.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin(l) și (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

S.C. GHERONTIȚA PROFIT S.R.L. – o sancțiune contravențională în cuantum de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calltațll In domeniul serviciilor sociale;

FUNDAȚIA VATRA NEAMULUI – o sancțiune contravențională în cuantum de 5.000 lei conform prevederilor art. 18 alin (1), lit b din O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

- Publicitate -

Reamintim că și inspectorii OPC Prahova au aplicat 25 de amenzi azilelor de bătrâni, în valoare totală de 265.000 lei. Totodată, s-a dispus oprirea temporară a prestării de servicii pentru blocul alimentar, până la remedierea deficiențelor la Asociatia ST JOHANN și au fost oprite definitiv și retrase din circuitul consumului uman produse alimentare în valoare de peste 500 lei.

Dintre deficiențele constatate menționăm:

-folosirea de materii prime cu data durabilitatii minimale depășită la Asociatia ST JOHANN, Centrul de recuperare și îngrijire medicala Sf Lucia SRL;

- Publicitate -

– folosirea de materii prime care nu erau însoţite de eticheta de produs de unde să rezulte principalele elemente de identificare şi caracterizare, schimbarea stării termice a materiilor prime utilizate la preparatele culinare la Asociatia ST JOHANN Surani, Asociatia Casa Sperantei Campina, Centrul de recuperare și îngrijire medicala Sf Lucia SRL;

-lazi frigorifice neigienizate, cu depuneri de gheata si resturi alimentare la CENTRUL INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP Liliesti-Baicoi, AS Vivere SRL, CASA BUNICILOR SRL;

-ustensile de bucătărie neprofesionale la Amana Turism Campina, Asociatia ST JOHANN Surani, SC Lotus Medical Care SRL;

- Publicitate -

-lipsă informare în lista meniu a ingredientelor preparatelor culinare, substanțe alergene conținute și a declarației nutriționale la SC Lotus Medical Care SRL, ASOCIATIA PRO VITA Casa de tip familial Sf Ciprian, Asociatia Pro Vita Pentru Nascuti Si Nenascuti – Casa De Tip Familial ” Rizanesti Modul I „, DGASCP PRAHOVA Complex servicii comunitare Fintinele, Fundația suflet pentru suflet – Casa de copii Sf Ana, Centrul De Asistenta Persoane Adulte Cu Dizabilitati Urlati, Centrul de Ingrijire pentru persoane vârstnice Fundația Vatra Neamului, Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoane Adulte cu Dizabilitati Fundatia Nane, Centrul de asistente persoane adulte cu dizabilitati Ciresarii Ploiesti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, Organizatia Umanitara Concordia -Centrul Rezidential Pentru Tineri „Casa Abraham” Și Centrul De Tranzit Concordia;

-grad ridicat de uzura al mobilierului la ONG Concordia Casa de tip familial EVA, Centrul de Ingrijire pentru persoane vârstnice Fundația Vatra Neamului, Asociatia Casa Toma Breaza;

-paviment depreciat sau murdar la Asociatia Sindrom Down Campina, Sc Sanotour Consulting SRL, Centrul Ingrijire Si Asistenta Pentru Persoane Adulte Cu Handicap Liliesti-Baicoi;

- Publicitate -

-pereti care prezentau pete sau vopsea lavabilă exfoliată necesitând lucrări de igienizare la Asociatia Casa Toma Breaza, Centrul De Reabilitare Neuropsihiatrica Pentru Persoane Adulte Cu Handicap – DGASPC PH FLORESTI, Centrul de Îngrijire și Terapie Ocupaționale pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati, Asociatia Casa Toma Breaza;

-saltele fără huse de protecție sau uzate la Asociatia Pro Vita Sfantul Brancoveanu, SC Lotus Medical Care SRL, DGASPC Centru Abilitare Si Reabilitare Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilitati – Sat Tatarani, Com Poienarii Burchii, DGASCP PRAHOVA Complex servicii comunitare Fintinele, Centrul de Ingrijire pentru persoane vârstnice Fundația Vatra Neamului, Centrul de Îngrijire și Terapie Ocupaționale pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati, Organizatia Umanitara Concordia -Centrul Rezidential Pentru Tineri „Casa Abraham” Și Centrul De Tranzit Concordia, Asociatia Sf Mucenita Eugenia, Centrul Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a Persoanelor fara Adapost Campina, AS Vivere SRL, Amana Turism SRL, Centrul De Tip Familial Secaria – DGASPC PH, ONG Concordia Casa de tip familial Elisabeth, ONG Concordia Casa de tip familial Caroline, ONG Concordia Casa de tip familial EVA;

-lenjerie uzată, iar in unele situații ruptă si patată la Centrul De Reabilitare Neuropsihiatrica Pentru Persoane Adulte Cu Handicap – DGASPC PH FLORESTI;

-calorifere ruginite la SC SANOTOUR CONSULTING SRL, Centrul de Îngrijire și Terapie Ocupaționale pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati, Unitatea De Asistenta Medico Sociala Boldesti Scaieni, Centrul Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a Persoanelor fara Adapost Campina, AS Vivere SRL, Centru De Abilitare Si Reabilitare Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilitati Campina, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica pt Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, ONG Concordia Casa de tip familial Caroline, ONG Concordia Casa de tip familial EVA, ;

- Publicitate -

-băi neigienizate corespunzator, cu infiltrații in tavan la ONG Concordia Casa de tip familial Elisabeth, ONG Concordia Casa de tip familial Caroline, Asociatia ST JOHANN, Centrul De Reabilitare Neuropsihiatrica Pentru Persoane Adulte Cu Handicap – DGASPC PH FLORESTI, Casa Bunicilor SRL, Centrul de Ingrijire pentru persoane vârstnice Fundația Vatra Neamului, Centrul Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a Persoanelor fara Adapost Campina, Asociatia Casa Toma Breaza, ,

-obiecte sanitare neigenizate, degradate, cu depuneri de calcar si rugină la UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA Baicoi, Centrul de Ingrijire pentru persoane vârstnice Fundația Vatra Neamului,

-lipsă covorașe antiderapante Centru De Abilitare Si Reabilitare Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilitati Campina, Unitatea De Asistenta Medico Sociala Boldesti Scaieni, Centrul De Tip Familial Secaria, Centru De Abilitare Si Reabilitare Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilitati Campina, SC Sanotour Consulting SRL, Asociatia St Johann , Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica pt Persoane Adulte cu Handicap, Centrul de Ingrijire pentru persoane vârstnice Fundația Vatra Neamului, Centrul de Îngrijire și Terapie Ocupaționale pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati;

-lipsă autorizație emisă de DSP, DSVSA, deficiente sanctionate de institutiile emitente la Centrul De Reabilitare Neuropsihiatrica Pentru Persoane Adulte Cu Handicap – DGASPC PH FLORESTI, Asociatia ST JOHANN, Manor Senior SRL;

-neafișare preturi practicate pentru serviciile oferite la AS Vivere SRL

– clauze abuzive in contract referitor la recomandarea furnizorilor de servicii funerare si modalitatea de restituire plăți făcute in caz de deces la Casa Bunicilor SRL Sinaia.