Beatrice Păun s-a întors cu medalia de argint la gât de la Campionatul Mondial de Public Speaking de la Londra

Beatrice Păun este o elevă din Ploiești despre care scriam în urmă cu aproximativ o lună că va reprezenta România la Campionatul Mondial de Public Speaking de la Londra. Discuția cu Beatrice de atunci ne-a impresionat pentru că este unul dintre puținii copii ai României care vor să facă ceva pentru țară, vor să rămână aici. „Visul meu este să ajung într-o poziție care să îmi permită să schimb România într-un loc mai bun, mai blând”, ne spunea acum o lună eleva. Și este pe drumul cel bun.

Reamintim faptul că la fazele preliminarii ale competiției au participat aproximativ 2.000 de elevi din toată țara, iar faza națională, care a avut loc în weekendul 25-26 martie 2023, la București, a fost câștigată de Beatrice Păun, ploieșteanca noastră, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național I.L.Caragiale.

Între timp, în perioada 8-12 mai 2023, Marea Finală a Campionatului Mondial a avut loc la Londra, iar de acolo, Beatrice a venit cu medalia de argint la gât. La această finală au participat 53 de țări, fiecare cu câte un reprezentant, iar Beatrice, pentru România, a câștigat medalia de argint! Pe primul loc s-a clasat reprezentanta Mongoliei.

„În primul rând, nu m-am așteptat în niciun punct să ajung în marea finală. Rundele anterioare au fost strânse, am concurat contra celor mai buni tineri vorbitori din Franța, UK, Canada, Filipine, Spania și multe alte țări. Nu m-aș fi gândit că numele țării care va fi strigat pentru a concura în marea finală o să fie chiar al României.

Am întâlnit oameni din toate colțurile globului, a fost o experiență unică pentru mine. Mi-a fost și dor de casă în cele 6 zile în care am fost plecată, recunosc, dar asta doar mi-a reamintit că trebuie să dau tot ce am mai bun pentru cei pe care îi reprezint la Londra”, a povestit Beatrice Păun pentru Observatorul Prahovean.

Beatrice Păun s-a calificat în marea finală dar și-a uitat discursul

În finala competiției, unde s-au calificat doar 6 din cei 53 de competitori, numele României, a fost unul dintre cele șase desemnate finaliste. Din cauza emoțiilor puternice, Beatrice și-a uitat însă complet discursul pregătit…

„În marea finală am avut mai multe emoții ca niciodată. Ceilalti cinci finaliști erau extrem de siguri pe ei, își repetaseră speech-ul, nu era vreo urmă de îndoială pe fața lor. Pentru mine, a fost unul dintre puținele momente când m-am încurcat, vorbind în fața unui public. Mi-am uitat aproape tot discursul pregătit.

Totuși, asta a reprezentat o oportunitate de a improviza, ceea ce nu doar că a mers, dar m-a ajutat să mă conectez cu publicul și cu juriul destul de mult, cât să primesc locul 2. Atunci când mi-am uitat cuvintele, în timpul speechului, am recunoscut în fața tuturor că am emoții și că această experiență este foarte importantă pentru mine. Apoi, legându-mă de tema „Relations between nations are too important to be left to governments alone„, am vorbit despre experiența mea alături de restul reprezentanților din celelalte țări și conexiunile formate.

Să îmi las emoțiile să guverneze, să renunț total la discursul meu pregătit și să spun cu voce tare faptul că am emoții, în timpul unui discurs de finală, a fost o alegere cel puțin îndrăzneață. Totuși, ce am arătat tuturor în acea zi, este că a greși este normal, dar și că emoția pe care o transmiți este ceea ce îți poate aduce un premiu atât de important”, a declarat Beatrice Păun în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean.

Acasă puțini știau de succesul ei pentru că, modestă, Beatrice nu și-a făcut publică reușita.

„Am fost așteptată acasă cu zâmbete și îmbrățisări din partea celor dragi, iar asta este tot ce a contat pentru mine. Au fost multe emoții, mult stres la mijloc, dar a fost o experiență care m-a făcut un om mai bun”, a povestit Beatrice.

Beatrice Păun, eleva Colegiului Național I.L.Caragiale din Ploiești, este un copil care demonstrează că România poate urca pe cele mai înalte trepte la nivel mondial. Cu asemenea reprezentanți ai noii generații, țara noastră are o șansă de a cunoaște și timpuri mai frumoase și poate, cei care vin puternic din urmă, vor pune umărul la reconstrucția și reformarea din temelii a acesteia.