”Am fost luat de acasă fără motiv, umilit și amendat”. Un om de afaceri acuză mai mulți polițiști din Ploiești de abuz în serviciu

La începutul lunii august, un om de afaceri din Ploiești a organizat acasă o petrecere la care au ajuns și mai mulți polițiști, chemați de un vecin deranjat. Deși primii polițiști sosiți la fața locului au constatat că muzica nu constituia un motiv de disconfort, ulterior a intervenit un alt echipaj care ar fi avut un comportament abuziv.

În seara zilei de 8 august un echipaj de poliție a răspuns unei sesizări primită la dispeceratul Poliției Municipiului Ploiești cu privire la tulburarea liniștii și ordinii publice, prin difuzare de muzică la volum ridicat pe strada Postăvaru. Ce a urmat a devenit obiectul mai multor plângeri penale împotriva unor polițiști.

Omul de afaceri care a organizat petrecerea a declarat pentru Observatorul Prahovean că, în jurul orei 19.00 polițiștii au ajuns în poarta sa, însă au constatat că muzică nu era la un volum ridicat, drept pentru care nu l-au sancționat.

Ba, mai mult, acesta a obținut confirmarea verbală a agenților că muzica nu se aude atât de tare încât să fie deranjantă pentru vecinii săi, iar liniștea și ordinea publică nu sunt deranjate de evenimentul său.

La scurt timp de la această intervenție, un al doilea echipaj a ajuns la poarta bărbatului pentru același lucru. Și de această dată bărbatul a obținut asigurări verbale de la polițiști cu privire la faptul că muzica nu este atât de tare încât să fie deranjată liniștea publică.

Lucrurile au început să se complice după ce, la scurt timp de la sosirea celui de-al doilea echipaj, mai mulți polițiști în civil, cu armele la vedere, au apărut pe stradă și au insistat ca bărbatul să iasă din curte.

Acesta a refuzat, pentru că în primă fază polițiștii nu s-ar fi legitimat. Ulterior, susține bărbatul, polițiștii respectivi i-ar fi intimidat pe copiii care participau la petrecerea respectivă. În schimb, oamenii legii au adoptat un comportament care nu se încadrează în fișa postului față de vecinul care a făcut reclamația, aceștia fiind într-o vizibilă relație de prietenie.

Pentru a calma spiritele, bărbatul a decis să iasă din curte, însă a fost ”săltat” și dus la o secție de poliție, fără un motiv întemeiat. Mai mult, oamenii legii i-au luat telefonul mobil, de teamă să nu fie filmați. La scurt timp după ce a fost dus la secție, i-au spus că este liber.

Trebuie precizat că, în urma acestor evenimente, bărbatul nu a fost înștiințat cu privire la aplicarea vreunei sancțiuni și a plecat de la Poliție fără să i se aducă la cunoștință vreun proces verbal.

Observatorul Prahovean a solicitat o reacție reprezentanților IPJ Prahova, care au transmis următorul punct de vedere:

„La data de 08.08.2022, în jurul orei 19:00, dispeceratul Poliției Municipiului Ploiești a fost sesizat prin apel direct, de către un bărbat, cu privire la faptul că, pe strada pe care locuiește este tulburată ordinea și liniștea publică, prin difuzarea de muzică la volum ridicat.

În baza sesizării, la fața locului s-a deplasat echipajul de siguranță publică din cadrul Secției de Politie nr. 1 Ploiești, care a identificat la unul dintre imobile, un bărbat aflat în stare de ebrietate, care a declarat verbal că își serbează ziua împreună cu familia.

Deși la momentul sosirii polițiștilor, de la imobilul în cauză nu se auzea muzică la un nivel ridicat, bărbatul a devenit recalcitrant pe timpul discuțiilor cu lucrătorii care au intervenit, adresând injurii și expresii jignitoare tuturor persoanelor aflate în zona, și de asemenea, pornind muzica la un volum ridicat.

Din aceste considerente, a fost solicitat sprijinul echipei operative din cadrul secției, care s-a deplasat la fața locului.

Atât lucrătorii care au intervenit inițial la sesizare, cât si lucrătorii echipei operative, odată ajunși la fața locului, s-au prezentat, și-au declinat calitatea și i-au explicat persoanei în cauză motivul prezenței lor precum și prevederile legale încălcate.

Ulterior, bărbatul a fost condus la sediul poliției în vederea clarificării situației de fapt. Acestuia i-a fost adus la cunoștință faptul că, în incinta sediului poliției, este interzisă fotografierea/filmarea cu telefonul mobil, fiindu-i solicitat să îl oprească, fără însă ca dispozitivul să fi fie ridicat/confiscat.

În cauză, a fost aplicată o sancțiune contravențională conform prevederilor art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, în cuantum de 500 de lei, pentru „săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea si onoarea acestora”.

Procesul verbal al sancțiunii la care se face referire în răspunsul primit de redacția Observatorul Prahovean nu a fost primit de către omul de afaceri în seara evenimentulu,i ci după mai multe zile.

Nemulțumit de modul în care au acționat oamenii legii, pe care îi acuză de lipsă de profesionalism și de faptul că acționează pe baza relațiilor de prietenie pe care le au cu vecinul său, bărbatul a depus o plângere la Biroul de Control Intern al IJP Prahova, pe care o redăm integral.

Subsemnatul XXXXX XXXXX XXXXX, cetățean român, domiciliat în Ploiești, XXXXX XXXXX XXXXXX, formulez prezenta plângere penală împotriva agenților de poliție, pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă, prevăzută și sancționată de art Art. 296 Cod Penal – Purtarea abuzivă

(1) Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitare atribuților de serviciu se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

(2) Amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

În fapt, în data de 08.08.2022 mă aflam în curtea casei situată pe strada XXXXXXX, unde si locuiesc de 14 ani împreună cu copiii și soția mea.

Am invitat la mine doi prieteni cu soțiile, în curtea casei aflându-se alături de noi, și 2 copii minori în vârstă de 6 și 9 ani, cumnatul si cumnata și mama mea.

De asemenea am contactat o formație de muzica ușoară pentru a susține ambientul.

La ora 18.30 a început muzica să cânte la un volum care nu deranja.

A venit la poartă un domn polițist pe care nu îl cunoșteam, însoțit de un jandarm. Acesta mi- a spus că este prezent deoarece cineva a făcut o solicitare telefonică la nr. 112.

De comun acord am stabilit că muzica este în parametri și nu deranjează.

Acest fapt a fost constatat și inserat în cuprinsul procesului verbal de control dresat de agenții constatatori.

După această discuție domnul polițist nu a plecat, stând lângă poarta mea, pe stradă. Nu am înteles de ce face acest lucru si l-am întrebat de ce nu pleacă, neînțelegând motivul supravegherii noastre, în continuare.

La aproximativ 20 minute după aceasta discuție a venit domnul polițist XXXXXX cu alte două persoane. Am vorbit cu dânsul și am stabilit de comun acord că nu este muzica tare, moment la care i-am rugat să plece din poarta mea deoarece prezența acestora sperie copii. Acesta a părut că înțelege dar tot nu a plecat. Nu am înțeles motivul decât ulterior. Trebuia să opresc muzica și să stric petrecerea deoarece vecinul, care este de fapt polițist, pe nume XXXXXXXXXXXXXXX are relații și influență asupra conducătorilor secției de poliție

Pentru o vreme, agenții de poliție au părăsit locația.

După aproximativ 20-30 minute am rămas șocat și m-am speriat când am văzut 3-4 bărbati și 2 femei , agenți de poliție, înarmați care au venit în viteză direct la poarta mea.

Domnul ofițer XXXXXXX extrem de nervos, agitat, manifesta un comportament agresiv. Băiatul meu a fugit de lângă grătar și fata de 14 ani a izbucnit în plâns. De asemenea fetița prietenului meu în vârstă de 6 ani a fugit după maică-sa și băiatul de 10 ani după tatăl lui. Imediat în urma lor au venit și ceilalți 5 polițiști.

În acel moment, un efectiv de 11-12 polițiști, evident fără un motiv clar, necomunicat, încercau să pătrundă în incinta proprietății unde ne aflam.

Neînțelegând ce va urma, considerând ca aș putea fi protejat de existența unei filmări a celor pe care le descriu, am scos telefonul și am pornit camera pentru a înregistra ce se întâmplă. Domnul XXXXXXXXX s-a dat 2 pași înapoi. I-am cerut să se legitimeze și a refuzat. Imediat, acesta a intrat in curtea vecinului, cel care făcuse reclamația.

Agentul de poliție s-a deplasat către spatele curții vecinului, semn că se cunoștea cu acesta. Eu în tot acest timp m-am aflat în curte, după gard. Menționez că am înregistrare video cu aceste aspecte.

După ce au ieșit din curtea vecinului cei 2-3 polițiști au plecat la colțul străzii.

Am crezut că au plecat, pentru că, după 30 minute m-am deplasat împreuna cu prietenul XXXXXXXXXX să cumpărăm pâine și muștar, de la magazinul din colțul străzii. Am fost șocat să văd că în colțul străzii erau 12 polițiști.

Am scos din nou telefonul să îi pozez pentru a strânge dovezi necesare unei plângeri de abuz în serviciu și imediat domnul agent XXXXXXXX mi-a spus să merg la secție.

I-am spus că nu văd un motiv și acesta a scos legitimația si m-a luat puternic de mână trăgându-mă spre autoturism. I-am spus că merg singur și că ce face este un mare abuz, neavând nici un motiv să mă ducă la secție.

În mașină am scos telefonul sa-mi sun avocatul și acesta a strigat către colegi să-mi rețină telefonul. Imediat domnul XXXXXXXXXX mi-a luat telefonul din mână deși i-am spus că este telefonul societății și conține date și documente confidențiale. Acesta a scăpat telefonul jos în mașină si l-a ridicat.

Spre secție i-am explicat că face o greșeală și îmi îngrădește drepturile dar pe acesta nu I-a interesat. Ajunși la secție domnul XXXXXXXX i-a spus domnului XXXXXXX să lase telefonul la poartă. Nu am văzut mai departe ce s-a întâmplat cu telefonul.

Menționez că pe acest telefon se află date confidențiale, conturi de bănci, proiecte și multe acte și nu am nici un cod pentru deschiderea lui. Mai mult de atât mi-a fost înapoiat spart.

Ajunși la secție am fost poftit să iau loc la un birou într-o cameră moment în care domnul XXXXXXXXX a spus că vrea să vorbească cu mine. Eu i-am spus că nu am ce sa vorbesc și că doresc să îmi comunice motivul pentru care am fost adus în acest mod abuziv la secția de poliție. Acesta a spus unui coleg subordonat să închidă ușa să vorbim ca între băieți.

I-am transmis că nu avem ce să vorbim că între băieți și că a greșit că m-a adus la secție luându-mă de pe stradă, cu violență ca pe un criminal, în văzut tuturor și văzând copii și vecinii acest lucru.

Agentul XXXXXXXX a vrut să semnez o declarație pe care o scrisese un subordonat de al dânsului declarație al cărui conținut nu-ș cunoșteam și nu îmi aparținea, motiv pentru care am spus că nu o semnez că nu am scris-o eu.

Imediat a venit fratele meu și m-a luat acasă. Domnul XXXXXXXXXX s-a oferit să mă ducă dânsul cu mașina de la Poliție dar nu am văzut rostul.

Telefonul mi-a fost înmânat iar când am ajuns acasă am constatat că husa și telefonul este spart și mi-au dispărut câteva înregistrări video cu privire la ce s-a întâmplat în acea zi.

Ulterior pe data de 09.09 orele 21.40 m-am prezentat la politie unde m am întâlni cu domnul agent XXXXXXX, în vederea obținerii unui răspuns scris, proces verbal cu cele constatate.

Acesta mi-a transmis ca s-a dus în acea dimineață la domnul Comandant și a luat totul asupra dânsului și că va face ulterior un PV , colegii de la proximitate care se ocupă de zona mea fiind în concediu. A spus ca i-a transmis domnului comandant că muzica era în parametri.

La întrebarea mea de ce au venit porniți pe intimidare și să-mi strice mini petrecerea acesta mi-a răspuns că a fost sunat de un prieten să vină să calmeze situația.

Menționez faptul că sunt o persoană publică, un om de afaceri , persoană nonviolentă, care până la vârsta de 43 ani nu am primit nici o amendă de la poliția de proximitate.

Acest fapt mi-a afectat imaginea atât în fața vecinilor cât și a prietenilor și copiilor acestora, incidentele petrecându-se în plina zi la orele 19.30.

De asemenea copiii mei și ai prietenilor au început să plângă de spaima pe care a inspirat-o domul XXXXXXXX

Pentru toate aceste considerente, realitate faptică ce poate fi probată cu înregistrări video și cu declarațiile peroanelor care au fost de față, fie agenți de poliție fie cei aflați la fața locului, consider că fapta descrisă întrunește condițiile și elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă.

Astfel, raportat la împrejurările descrise, cu privire la faptele reclamate în sensul ca ofițerii de poliție însărcinați cu asigurarea ordinii și liniștii publice mi-au aplicat un tratament umilitor, cu efecte fizice si psihice și m-au condus la secția de poliție, fără să respecte normele aplicabile în materie de procedură contravențională, solicit, în aceste condiții, față de polițiștii numiți, declanșarea cercetării prealabile prin Biroul de Control Intern al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Totodată, solicit întocmirea în condițiile legii a unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, cu consecința sesizării unității de parchet competente.”