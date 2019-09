Povestea celor mai buni absolvenți ai Școlii de Poliție de la Câmpina. La ce inspectorate vor activa FOTO-VIDEO



Încă de copii și-au dorit să îmbrace uniforma de polițist, însă au avut de luptat, de învățat pentru a-și împlini visul. Anul trecut, în luna noiembrie, Adelina Dună și Cosmin Szatmari savurau realizarea primului pas spre împlinirea visului lor. În ciuda concurenței acerbe, a competitorilor foarte bine pregătiți, cei doi se numărau printre noii elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr“ din Câmpina. La zece luni distanță, ei sunt cei care deschid șirul rezultatelor de excepție.

Absolvent al cursurilor economice din cadrul Universității de Vest din Timișoara, intrat deja într-o activitate bancară, unde se bucura de un loc de muncă sigur și bine plătit, Cosmin Szatmari avea să vină, anul trecut, cu anunțul că vrea să facă o schimbare radicală. Să devină polițist. S-a pregătit intens, iar în noiembrie 2018 se număra pe lista celor 1300 de admiși ai Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina.

Visul de pe vremea când era copil avea să i se împlinească la aproape 32 de ani. I-a plăcut pasul făcut, iar faptul că a intrat într-o serie de elevi foarte buni l-a ambiționat să fie conștiincios și să învețe. Spune că nu s-a gândit să lupte pentru a fi primul, dar a învățat mult fiind conștient că are nevoie de aceste cunoștințe în cariera spre care pășise.

După zece luni a aflat nu doar că este șef de promoție, ci că este și absolventul cu cea mai mare medie din istoria școlii militare.

„A fost un an neașteptat de pli, dar cu realizări. Am învățat pe brânci, au fost multe materii, multe examene. Dar consider că aceste zece luni de școlarizare au fost suficiente pentru a ne pune baza teoretică. Profesorii de aici sunt foarte buni și dedicați. Mi-am dorit foarte mult să devin polițist, dar probabil că acum a fost momentul oportun. Voi fi încadrat la IJP Arad și ca planuri de viitor mă voi înscrie la toate concursurile pentru a accede în corpul ofițerilor“, ne-a declarat tânărul agent de poliție.Vezi VIDEO mai jos

Media de 9,91 cu care a absolvit Școala de Poliție nu-i va fi suficientă însă în face față infractorilor și imprevizibilului acestei meserii. Este conștient că este nevoie de curaj, fler, inteligență, prezență de spirit și ceva experiență. Una pe care, pentru început, speră s-o „fure“ de la colegii cu ceva vechime în domeniu.

Vis împlinit vs.provocările unei cariere

Aceeași medie de absolvire a avut-o și Adelina Dună (20 ani). Asemenea colegului de promoție, și ea a visat la o carieră militară încă de mică. În clasa a VIII-a a susținut probele pentru a fi admisă la o astfel de unitate, dar locurile puține și câțiva sutimi diferență a dus-o spre alt drum.



Nu a renunțat la visul ei, iar după terminarea liceului, prima opțiune nu a fost facultatea, ci Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr“ din Câmpina. Minionă, frumoasă, cu o voce plăcută, caldă, o exprimare coerentă, Adelina face cumva notă discordantă de la tiparul clasic al polițistului.



După ce și-a demonstrat odată că se poate, prin accederea în această instituție, tânăra olteancă, origanară din Vâlcea, a intrat într-o nouă competiție. A știut din start că o medie mare îi va facilita obținerea unui post în județul său. A tras din răsputeri, și-a sacrificat în cele zece luni timpul liber și a învățat pentru a fi pe primele poziții.

„Nu am concurat cu cineva, ci am fost într-o competiție cu mine însămi. Mi-am creat un model din a merge pe această linie, așa că am tras să-mi depășesc limitele și să fiu printre cei mai buni. Din rândul profesorilor, doamna dirigintă Beatrice Melincianu este persoana care mi-a fost exemplu“, a declarat Adelina.

Nu face parte din familia „tradițională“ cu părinți polițiști sau șirul nesfârșit de rude care au fost cadre militare, ea fiind cea care a „spart gheața“ în acest domeniu. I-a avut însă aproape pe ai ei care au susținut-o și au încurajat-o permanent pe acest drum.

Chiar dacă este minionă, chiar dacă este fată, Adelina susține că este pregătită să le facă piept infractorilor. Cât despre umbrela negativă sub care se află acum polițiștii din cauza situațiilor critice în care s-au aflat și pe care nu le-au gestionat profesionist, cum ar fi celebrul caz Caracal, tânăra speră să facă parte dintre acei piloni care vor face mișcările decisive în readucerea încrederii în oamenii legii.

Nu neagă faptul că este încântată de stabilitate, salariu care, în funcție de performanțe, de ascensiunea profesională, va crește, însă ele vor fi puse în balanță cu toate riscurile și responsabilitățile pe care le presupune îmbrăcarea uniformei militare.



„Da, m-a atras această uniformă, dar mai important este acel «mulțumesc» venit din partea cetățeanului chiar și pentru un lucru minor pentru care ai fost solicitat“, ne-a mai spus tânăra. Vezi VIDEO mai jos

În județul său nu este niciun post disponibil, momentan, însă va merge la Sibiu, acolo unde tânăra s-a înscris la Facultatea de Drept. Da, Școala de Poliție de la Câmpina a fost un prim pas, unul pe care-l vrea urmat de alții mai mari, mai importanți. „Da, îmi doresc să ajung ofițer. Cred că toți cei care vor să aibă o carieră în Poliție visează la așa ceva“, a completat Adelina Dună.

Pentru cei doi, dar și pentru colegii de promoție, urmează șase luni de subtutelă. Promoția septembrie 2019 este una dintre cele mai bune din istoria unității militare, după cum susțin mulți dintre profesorii care i-au pregătit pe acești tineri.

Cadrele didactice speră ca acest nivel ridicat să și-l mențină și în activitatea profesională, să se pregătească în mod continuu, iar pentru infracționalitate să aibă toleranță O.



