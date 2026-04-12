Internship plătit la Camera Deputaților. Cum te înscrii și câți bani poți să câștigi

Camera Deputaților a dat startul înscrierilor la Programul de internship la Camera Deputaților. Vei vedea din interior ce înseamnă procesul de legiferare și cum se desfășoară activitatea în comisiile parlamentare și departamentele Secretariatului General al Camerei Deputaților.

- Publicitate -

Cine poate participa

Ca să intre în cursa pentru un post de intern la Camera Deputaților, candidații trebuie să îndeplinească anumite criterii de departajare:

vârsta minimă de 18 ani la data înscrierii la program;

rezidența ori domiciliul în România;

cultură generală amplă și se exprimă corect și coerent în limba română;

studii sau pregătire corespunzătoare în domeniul de Internship ales;

cunosc la nivel mediu [Bl/ B2) cel puțin o limbă străină de circulație internațională, conform standardelor europene de evaluare a competențelor lingvistice;

utilizează, cel puțin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar și prezentări, precum și instrumentele de navigare pe Internet.

Ce vei face ca intern la Camera Deputaților

Dacă vei fi admis, vei participa la o serie de cursuri, sesiuni tematice și vizite, complementare activității desfășurate în cadrul structurilor. Vei lua parte atât la activitatea structurii din care vei face parte, cât și la activități comune, cu acordul îndrumătorului tău, de exemplu: ședințe de plen ale Camerei Deputaților (vezi program orientativ aici ), ședinţe ale Comisiilor parlamentare (vezi program orientativ aici ), seminarii pe teme legislative, prezentări ale activității structurilor Secretariatului General al Camerei Deputaților etc.

- Publicitate -

Cum te poți înscrie

Candidaturile se primesc până pe 15 aprilie. Trebuie doar să completezi online formularul disponibil pe https://www.cdep.ro/informatii_publice/internship_editii.home

Atenție: fiecare candidat poate completa și depune un singur formular de înscriere, pentru o singură structură de specialitate a Camerei Deputaților. În plus, trebuie să-ţi motivezi opțiunea, alături de exprimarea obiectivelor și a așteptărilor tale.

În ultima secțiune a formularului va trebui să prezinți o inițiativă de ordin administrativ, care ar putea contribui la eficientizarea și transparentizarea activității Camerei Deputaților.

- Publicitate -

Dacă vei fi selectat pentru proba interviului, vei fi contactat telefonic sau pe e-mail, de îndrumătorul structurii la care ai aplicat, pentru a primi toate informațiile necesare.

Cu cât va fi plătit internshipul la Camera Deputaților

Candidații admiși vor avea obligația de a fi prezenți 20 de ore în fiecare săptămână, timp de 4 ore/zi, în timpul programului de lucru al Camerei Deputaților.

Pe durata desfășurării programului, internii primesc o indemnizație pentru internship, în valoare de 1900 lei brut/lună, iar perioada de activitate este considerată vechime în muncă.

- Publicitate -

Asta în timp ce indemnizația anuală a unui deputat ajunge la aproape 140.000 de lei, așa cum nota Observatorul Prahovean într-un amplu articol din decembrie 2025. Județul Prahova este reprezentat la nivelul Camerei Deputaților de 11 politicieni.