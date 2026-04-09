Ce soluție a fost găsită la problema adresei din buletinul electronic. Dovada nu va mai fi necesară

Românii care și-au făcut buletine electronice au crezut că au scăpat de birocrație. Însă treburile s-au complicat atunci când autoritățile au sesizat că nu pot accesa adresa cetățenilor dintr-o bază comună, ci trebuie să le ceară în continuare dovada adresei de domiciliu, detalii care nu mai apar în noul document.

- Publicitate -

Un proiect de lege promite să rezolve acest aspect, după ce numeroase persoane care au buletine electronice au sesizat Guvernului, pe platforma fara-hartie.gov.ro, zeci de probleme în relația cu statul, dar și cu alte autorități, scrie profit.ro.

În unele cazuri, autoritățile fie nu dispun de echipamente, pentru a citi noile cărți de identitate, fie le cer oamenilor să aducă documentele deja încărcate electronic în sistem, punându-i de multe ori pe drumuri, pe ei sau pe angajatori, până la ghișeu.

- Publicitate -

Propunerea legislativă prevede ca autoritățile să poată accesa Registrul național de evidență a persoanelor, pentru a obține date privind identitatea persoanei și, după caz, domiciliul ori reședința acesteia, atunci când acestea sunt necesare soluționării unei cereri ori îndeplinirii unei obligații legale.

În același timp se va interzice depunerea ori reținerea copiei actului de identitate. În caz contrar, autoritățile sunt pasibile de amendă cuprinsă între 2.000 și 3.000 lei.

Totodată, se va introduce o nouă categorie de beneficiari ai verificării datelor din Registrul național de evidență a persoanelor: instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

- Publicitate -

În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează posibilitatea „luării în spațiu” de la distanță, în mediu electronic.

În ciuda acestor probleme, Guvernul îi încurajează pe cetățeni să solicite în continuare cartea electronică de identitate. Până la 1 iulie 2026, prima Carte Electronică de Identitate este gratuită pentru cetățenii cu vârsta de peste 14 ani, în limita fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).