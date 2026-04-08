Incendiu puternic într-o gospodărie din Măgureni. Intervenție de amploare a pompierilor [VIDEO]

Pompierii de la ISU Prahova au fost solicitați să intervină miercuri dimineață, 8 aprilie 20206, în comuna Măgureni, sat Lunca Prahovei. VIDEO la finalul articolului.

Inițial au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi și ambulanță SMURD de la Detașamentul Câmpina, forțele fiind suplimentate ulterior cu încă o autospecială de stingere și o autocisternă din cadrul Detașamentului Câmpina, precum și o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Plopeni.

,,La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta generalizat, pe o suprafață de aproximativ 300 mp, existând posibilități de propagare la construcțiile învecinate” a transmis ISU Prahova

Intervenția pompierilor a condus la localizarea și lichidarea rapidă a incendiului, împiedicând extinderea la vecinătăți. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În urma incendiului, au ars o locuință și anexele gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 300 mp, precum și vegetație uscată pe circa 600 mp.

În momentul de față incendiul este lichidat, iar pompierii lucrează pentru înlăturarea efectelor negative ale acestuia.