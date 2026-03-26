Simulare de explozie azi la un depozit de GPL din Ploiești, de lângă rafinăria Petrotel. Nu vă panicați

Joi, începând cu ora 10.00, ISU Prahova va desfășura un exercițiu de amploare în apropierea rafinăriei Petrotel Lukoil. Conform scenariului, este vizată intervenția în cazul producerii unei explozii la un depozit de GPL al Bulrom Gas.

Vă reamintim că tot astăzi, un alt exercițiu ISU Prahova are loc la Sinaia, la Pensiunea Casa Noastră.

„Exercițiul are ca obiectiv antrenarea structurilor profesioniste de intervenție pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență generate de accidente majore, precum explozii, incendii sau avarii, în contextul activităților de transport și depozitare a substanțelor periculoase în obiective de tip SEVESO.

Operatorul economic vizat desfășoară activități de stocare și procesare a gazelor petroliere lichefiate (GPL), ceea ce impune un nivel ridicat de pregătire și reacție din partea tuturor structurilor implicate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Scenariul exercițiului

Scenariul exercițiului presupune producerea unei explozii urmate de incendiu, cu risc de propagare către alte cisterne din proximitate. În urma evenimentului, două persoane sunt surprinse și suferă diverse traumatisme și arsuri, necesitând intervenția echipajelor de salvare.

Conform procedurilor, personalul operatorului va alerta serviciul privat pentru situații de urgență, care va interveni pentru limitarea efectelor negative inițiale, urmând activarea Planului de Urgență Internă și notificarea evenimentului prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112, ceea ce va conduce la mobilizarea forțelor profesioniste.

Exercițiul este conceput ca un scenariu dinamic și într-o continuă evoluție, similar situațiilor reale, incluzând elemente neprevăzute pentru echipajele de intervenție, pentru a testa capacitatea de adaptare, reacție și coordonare în condiții de presiune.

Se urmărește evaluarea capacității de răspuns integrat, verificarea procedurilor operaționale, precum și identificarea aspectelor ce necesită îmbunătățire.

Totodată, prin desfășurarea acestui exercițiu se are în vedere verificarea în condiții cât mai apropiate de realitate a modului de aplicare a Planului de Urgență Externă, precum și evaluarea capacității autorităților de a monitoriza și gestiona un accident major în domeniul petrochimic.

Un accent deosebit este pus pe funcționarea fluxului informațional și decizional, inclusiv pe fiabilitatea și eficiența mijloacelor de comunicații utilizate în astfel de situații, precum și pe dezvoltarea capacității de cooperare și lucru în echipă la nivelul structurilor de conducere, coordonare și intervenție.

În cadrul exercițiului vor fi implicate, alături de forțele și mijloacele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, și instituțiile cu rol de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență, fiecare acționând conform competențelor legale.

„Participarea acestora are ca obiectiv consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională, perfecționarea modului de coordonare și sincronizare a acțiunilor în teren, precum și creșterea capacității de reacție integrate în fața unor evenimente complexe, cu impact major.

În final, astfel de exerciții contribuie în mod esențial la creșterea nivelului de pregătire al forțelor implicate, la consolidarea cooperării interinstituționale și la îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență, în vederea protejării vieții, bunurilor și mediului”, au mai precizat reprezentanții ISU Prahova.