Incendiu puternic la o casă din Tătaru

Pompierii militari prahoveni au intervenit, în cursul nopții, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință particulară din localitatea Tătaru.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate echipaje din cadrul Punctului de Lucru Apostolache, cu o autospecială de stingere, precum și de la Garda de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului locuinței, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea incendiului și au reușit să împiedice extinderea flăcărilor, ulterior fiind lichidat complet focul.

În urma incendiului, două persoane au suferit atacuri de panică și au fost asistate la fața locului de echipajul SMURD. Acestea au refuzat, însă, transportul la spital.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un coș de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile aflate în apropiere.