Observatorul Prahovean

Turiști străini, printre care și un copil, salvați de jandarmi după o întâlnire cu o ursoaică cu doi pui la Sinaia

Autor: Ștefan Vlăsceanu
ursoaica pui sinaia

Jandarmii prahoveni au intervenit joi după amiază pentru coborâre în siguranță în stațiunea Sinaia a trei turiști din Letonia, care s-au întâlnit pe Poteca Regală cu o ursoaică și doi pui. 

„În data de 12.03.2026, în jurul orei 17:30, jandarmii montani din Sinaia au fost solicitați prin apel 112 să intervină pe Poteca Regală, unde trei turiști din Letonia (doi adulți și o fetiță de 5 ani) s-au întâlnit cu o ursoaică însoțită de doi pui.

Persoanele au rămas într-o zonă sigură până la sosirea patrulei, fiind ulterior conduse în siguranță în stațiunea Sinaia, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții IJJ Prahova.

Recomandări pentru turiști:

  • evitați apropierea de animale sălbatice;
  • păstrați distanța și nu încercați să le fotografiați de aproape;
  • nu hrăniți animalele;
  • în astfel de situații, apelați imediat 112.

