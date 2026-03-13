Turiști străini, printre care și un copil, salvați de jandarmi după o întâlnire cu o ursoaică cu doi pui la Sinaia

Jandarmii prahoveni au intervenit joi după amiază pentru coborâre în siguranță în stațiunea Sinaia a trei turiști din Letonia, care s-au întâlnit pe Poteca Regală cu o ursoaică și doi pui.

- Publicitate -

„În data de 12.03.2026, în jurul orei 17:30, jandarmii montani din Sinaia au fost solicitați prin apel 112 să intervină pe Poteca Regală, unde trei turiști din Letonia (doi adulți și o fetiță de 5 ani) s-au întâlnit cu o ursoaică însoțită de doi pui.

Persoanele au rămas într-o zonă sigură până la sosirea patrulei, fiind ulterior conduse în siguranță în stațiunea Sinaia, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții IJJ Prahova.

- Publicitate -

