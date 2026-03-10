Percheziții ample după violențele din timpul meciului Rapid – Petrolul. Amenzi de 90.000 de lei

Marți, 10 martie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a descins în mai multe locuințe, atât din București cât și din Prahova, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. În cadrul acestora sunt vizați nouă suporteri ai Petrolului Ploiești, implicați în incidentul de pe Stadionul Rapid, petrecut pe data de 6 februarie.

În minutul 20 al meciului încheiat la egalitate între Rapid și Petrolul, scor 1-1, mai mulți fani petroliști au început să își împartă pumni, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină imediat pentru a aplana incidentul.

La peste o lună distanță, polițiștii au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Prahova.

În cadrul acestora au identificat zeci de persoane implicate în fapte antisociale, în urma incidentelor provocate de fanii Petrolului pe stadionul Rapid. În total, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 90.000 de lei și s-au impus, de asemenea, multiple măsuri de interzicere a accesului la competiții sportive.

Comunicatul oficial emis în comun de Poliția Capitalei și Jandarmeria Capitalei:

„În urma incidentelor violente produse în contextul unei competiții sportive desfășurate în municipiul București, polițiștii și jandarmii au desfășurat un complex de activități operative și de investigare, care au condus la punerea în aplicare a 9 mandate de percheziție domiciliară, identificarea a zeci de persoane implicate în fapte antisociale, precum și la aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 90.000 de lei, alături de multiple măsuri complementare de interzicere a accesului la competiții sportive.

La data de 10 martie 2026, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Prahova, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Cercetările au fost declanșate în urma incidentelor produse la data de 6 februarie 2026, în contextul desfășurării partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, organizată pe un stadion din Capitală.

Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situație care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate și a afectat ordinea și liniștea publică.

În urma activităților desfășurate astăzi, 9 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la sediul unității de poliție pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate bunuri de interes pentru cauză, necesare administrării materialului probator”.