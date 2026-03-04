Scumpire de carburanți: Benzina a sărit de 8 lei în toate stațiile Petrom

În România, astăzi, 4 martie 2026, are loc prima scumpire a carburanților de la declanșarea războiului din Iran. Scumpirea este una importantă, ținând cont de faptul că benzina a sărit de 8 lei/litru în toate stațiile Petrom, scrie Profit.ro.

Nu doar la Petrom s-a văzut o scumpire. La Lukoil, noile prețuri la stații sunt de aproximativ 8,41-8,42 lei/l la diesel și de 8,06-8,11 lei/l la benzina standard.

OMV Petrom a majorat prețul carburanților atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV, cu 15 bani/l. În ultimul timp compania obișnuise piața cu scumpiri de 3-5 bani/l.

Astfel, dacă între 28 februarie, când compania efectuase ultima scumpire, și 3 martie, prețul benzinei standard a fost de 7,93-7,98 în stațiile Petrom din capitală și de 8,02-8,07 lei/l în cele OMV, începând cu prima oră a zilei de miercuri, aceasta costă 8,08-8,13 lei/l, respectiv 8,17-8,22 lei/l, scrie sursa citată.

Reamintim faptul că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut marți, 3 martie, că există riscul ca benizna și motorina să ajungă la un preț de 10 lei/l.

A afirmat acest lucru după ce, cu numai 24 de ore mai devreme, declarase că dezavuează total ″acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei″, ca fiind ″niște minciuni sfruntate″, adăugând că ″nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic pentru care s-ar putea să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei″.