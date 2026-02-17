- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Autobuz, implicat într-un accident rutier în zona barajului Paltinu. Din fericire, nu au existat victime.

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
accident

Autobuz de transport persoane, cu șapte pasageri la bord, a fost implicat, marți, 17 februarie, într-un accident rutier în zona barajului Paltinu, din cauza condițiilor  meteo nevorabile. Din fericire, nu au existat victime.

- Publicitate -

Pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, a transmis IPJ Prahova, șoferul mașinii care transprta navetiști pe ruta Câmpina -Valea Doftanei, a derapat din cauza zăpezii și a pierdut controlul volanului.

Din fericire, conducătorul auto a reușit să redreseze autoturismul. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ.

- Publicitate -

Din fericire, dincolo de sperietură, navetiștii care circulă pe ruta Câmpina -Valea Doftanei nu au fost răniți.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -