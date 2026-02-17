Autobuz, implicat într-un accident rutier în zona barajului Paltinu. Din fericire, nu au existat victime.

Autobuz de transport persoane, cu șapte pasageri la bord, a fost implicat, marți, 17 februarie, într-un accident rutier în zona barajului Paltinu, din cauza condițiilor meteo nevorabile. Din fericire, nu au existat victime.

- Publicitate -

Pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, a transmis IPJ Prahova, șoferul mașinii care transprta navetiști pe ruta Câmpina -Valea Doftanei, a derapat din cauza zăpezii și a pierdut controlul volanului.

Din fericire, conducătorul auto a reușit să redreseze autoturismul. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ.

- Publicitate -

Din fericire, dincolo de sperietură, navetiștii care circulă pe ruta Câmpina -Valea Doftanei nu au fost răniți.