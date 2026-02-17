O mașină a ars la Blejoi în timpul unor lucrări de reparații

Pompierii au intervenit marți după amiază pe strada Mihai Eminescu din Blejoi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașină, în timpul unor lucrări de reparații. Un bărbat ar fi găurit o componentă a autoturismului, iar scântile au aprins vaporii de benzină

- Publicitate -

La fața locului au intervenit prompt pompierii Detașamentului 1 Ploiești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, autoturismul ardea generalizat. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, împiedicând propagarea flăcărilor la alte bunuri din apropiere. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

- Publicitate -

Incendiul a fost lichidat în condiții de siguranță, iar, la finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la scânteile mecanice generate în timpul executării unor lucrări, care au aprins vapori de benzină.