Percheziții la Șoimari într-un dosar de furt

Polițiștii din Bălțești au pus astăzi în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în comuna Șoimari, într-un dosar de furt calificat.

Potrivit IPJ Prahova, din cercetări, a reieșit că in cursul zilei de 14 februarie a.c., una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei, ar fi pătruns fără drept în curtea unui imobil din comuna Șoimari, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, situate în două anexe gospodărești.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că cele două persoane aduse la audieri sunt principalul suspect în cazul de furt, cât și persoana căruia cel dintâi i-ar fi vândut bunurile sustrase.

Aceleași surse au mai precizat că printre bunurile furate se numără mai multe obiecte casnice, printre care pahare și accesorii pentru, dar și câțiva litri de țuică.