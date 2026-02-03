- Publicitate -
40 de radare folosite săptămâna trecută au depistat 570 de șoferi vitezonami

radar pistol

În perioada 26 ianuarie – 1 februarie, pe principalele artere de circulație din județul Prahova, polițiștii prahoveni au desfășurat o acțiune amplă pentru prevenirea producerii accidentelor pe fondul vitezei excesive.

Astfel, în toată perioada amintită, polițiștii prahoveni au utilizat 40 de aparate radar, cu ajutorul cărora au depistat peste 570 de conducători auto care au depășit viteza maximă admisă. Față de aceștia s-au luat măsurile legale prevăzute de legislația în domeniu.

Din cei 570 de șoferi, față de 14 conducători auto au fost dispuse măsurile tehnico-administrative de reținere a permisului de conducere pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei maxime de viteză admise. Față de trei conducători auto a fost luată măsura retinerii permisului pentru 120 de zile pentru depășirea cu peste 70 km/h a vitezei maxime admise.

Atragem atenția asupra faptului că, în anul 2025, viteza excesivă a fost una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave în județul Prahova.

În acest sens, pentru menținerea și creșterea nivelului de siguranță a traficului rutier, precum și pentru protejarea tuturor participanților la trafic, polițiștii vor continua să desfășoare acțiuni permanente și adaptate dinamicii traficului, pe principalele artere de circulație”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

