Mașină răsturnată la Vâlcănești. Șoferița a fost rănită

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Un accident rutier în urma căreia o femeie a fost rănită a avut loc în această dimineață pe DJ 218 în Prahova, la Vâlcănești. 

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, o tânără de 26 de ani care conducea pe Drumul Județean 218, în comuna Vâlcănești, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe spațiul verde aferent sensului său de mers.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, care a fost transportată la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Vă reamintim că un alt accident rutier a avut loc în această dimineață pe DN1B, pe raza localității Blejoi.

Citește mai multe detalii aici: Accident la Blejoi, sensul de mers spre Vălenii de Munte

