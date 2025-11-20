- Publicitate -
Femeie de 86 de ani lovită de mașină în Poiana Câmpina

O femeie în vârstă de 86 de ani a fost rănită și transportată la spital în urma unui accident rutier care a avut loc în Poiana Câmpina, pe strada Dimitrie Gusti. 

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 26 de ani, care conducea un autoturism pe strada Dimitrie Gusti din comuna Poiana Câmpina, ar fi acroșat o femeie de 86 de ani, angajată în traversarea neregulamentară a carosabilului, prin spatele autoturismului.

În urma impactului, pietonul a suferit vătămări corporale, fiind preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

