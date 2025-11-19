Cisternă cu acid azotic implicată într-un accident. Trafic blocat pe DN1

Traficul rutier este blocat în totalitate în această dimineață pe DN1 Ploiești-Brașov, în zona localității Timișul de Jos, din cauza unui accident rutier în care a fost implicată o cisternă încărcată cu acid azotic.

Potrivit IPJ Brașov, șoferul unui autovehicul ar fi pierdut controlul și ar fi intrat în coliziune cu un alt autovehicul care circula din sens opus.

În urma producerii acestuia, două persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital.

Potrivit CNAIR, în urma coliziunii, cisterna s-a răsturnat.

ISU Brașov anunță că evenimentul s-a produs în jurul ore 04.00. Cisterna implicată în accident transporta două recipiente ce conțineau aproximativ 1.800 de litri de acid azotic.

La fața locului s-au deplasat un echipaj CBRN, un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare, precum și două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

„Având în vedere că o parte din cantitatea de acid azotic s-au deversat în urma impactului, s-au luat măsurile specifice pentru gestionarea substanțelor periculoase. Zona a fost izolată pe o distanță de aproximativ 50 de metri, iar traficul rutier rămâne blocat la acest moment.

Totodată, la fața locului s-au deplasat și reprezentanți ai Gărzii de Mediu și ai SGA, care intervin în domeniul lor de competență.

O firmă specializată a intervenit pentru transvazarea substanței rămase în celălalt recipient, pentru prevenirea unor riscuri suplimentare”, au mai transmis reprezentanții ISU Brașov.

Circulația auto este, la acest moment, blocată, urmând a fi reluată în scurt timp, după finalizarea activităților la fața locului.

Recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza de deplasare și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului.