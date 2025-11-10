Violență în familie în Ploiești. Femeie snopită în bătaie de concubin

Un nou caz grav de violență în familie s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute în Ploiești. O femeie a fost snopită în bătaie de concubin.

Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, în dimineața zilei de joi, 5 noiembrie, în timp ce se aflau la domiciliu, inculpatul I.F. a lovit-o pe concubina sa, persoana vătămată V.G., în mod repetat, cu pumnii în zona feței și a corpului, provocându-i leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată, până la acest moment procesual, la 10 zile de îngrijiri medicale, conform concluziilor preliminarii eliberate de Serviciul de Medicină Legală Prahova.

Vineri, 6 noiembrie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva autorului I.F., cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie, prev. de art. 199 alin. (1) C. pen., rap. la art. 193 alin. (2) C. pen., acesta dobândind calitatea de inculpat.

Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore de către polițiști, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile față de inculpatul I.F..

Vă reamintim că tot săptămâna trecută, o altă tânără din Ploiești a fost victima iubitului, chiar în timpul unei transmisiuni live pe rețeaua Tik Tok.

