De ce au fost sistate lucrările la rețelele de apă și canalizare din Câmpina

Lucrările la rețelele de apă și canalizare din Câmpina și Poiana Câmpina au fost sistate temporar. Asta întrucât, a transmis Hidro Prahova, au fost descoperite mai multe rețele subterane nemarcate în documentațiile transmise de deținătorii acestora, ceea ce a făcut imposibilă continuarea lucrărilor conform planului inițial.

Antreprenorul a oprit lucrările fără o notificare prealabilă către Hidro Prahova, începând cu data de 31 octombrie, invocând apariția unei diferențe tehnice rezultate în urma sondării solului.

Pe 3 noiembrie, echipa tehnică a societății efectuat o verificare în teren, constatând:

lipsa personalului muncitor și a utilajelor la punctul de lucru;

demontarea semnalizării rutiere și lipsa marcajelor de avertizare;

existența unor zone nesemnalizate în carosabil, cu risc pentru siguranța traficului;

prezența unui utilaj staționat fără activitate.

Întrucât aceste aspecte confirmă sistarea lucrărilor fără anunțarea prealabilă a beneficiarului, operatorul de apă și canal a întocmit notele de constatare și a notificat oficial antreprenorul, solicitând reluarea urgentă a lucrărilor în condiții de siguranță și conformitate.

Pe 7 noiembrie, reprezentanții Hidro Prahova, împreună cu antreprenorul lucrării și autoritățile locale, s-au deplasat pe teren, pe strada Orizontului din Câmpina, pentru a analiza situația și a identifica soluția tehnică necesară relansării lucrărilor.

„În urma sondajelor realizate sub coordonarea echipei HIDRO PRAHOVA, au fost descoperite mai multe rețele subterane nemarcate în documentațiile transmise de deținătorii acestora, ceea ce a făcut imposibilă continuarea lucrărilor conform planului inițial.

Specialiștii au stabilit un nou traseu și au identificat punctul corect de racord, astfel încât lucrările de canalizare să poată fi reluate în siguranță și fără a afecta alte rețele.

Hidro Prahova. a demarat procedurile de actualizare a documentației tehnice și de obținere a avizelor suplimentare, pentru ca proiectul să poată continua în cel mai scurt timp.

Ne cerem scuze locuitorilor din zonă pentru disconfortul creat și mulțumim pentru înțelegere și răbdare.

Echipa noastră urmărește îndeaproape evoluția lucrărilor și depune toate eforturile pentru ca acestea să fie finalizate în condiții optime și în beneficiul comunității”, a transmis Hidro Prahova.