Intervenția continuă la depozitul de deșeuri care a ars, la Ariceștii Rahtivani

Pompierii continuă intervenția la depozitul de deșeuri Coseco din Ariceștii Rahtivani, care a fost cuprins de flăcări joi seară. Incendiul propriu zis a fost stins în cursul dimineții de duminică, însă misiunea pompierilor nu se termina aici.

- Publicitate -

„Pompierii prahoveni acționează de peste patru zile pentru finalizarea intervenției din comuna Ariceștii Rahtivani.

Pe parcursul acestor 96 de ore, pentru buna desfășurare a intervenției, au acționat șase ofițeri și aproximativ 150 de subofițeri și soldați gradați profesioniști.

- Publicitate -

În urma cercetărilor la fața locului s-a stabilit drept cauză probabil de incendiu autoaprinderea, fiind vorba de o reacție chimică dintre substanțe”, au transmis reprezentanții ISU Prahova luni în jurul orei 13.00.

Astăzi, la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani sunt prezente două autospeciale de stingere a focului cu apă și spumă și două cisterne.

Pompierii continuă să acționeze pentru identificarea focarelor izolate și înlăturarea efectelor negative ale incendiului.