Intervenția continuă la depozitul de deșeuri care a ars, la Ariceștii Rahtivani

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
urmare incendiu depozit deseuri aricestii rahtivani

Pompierii continuă intervenția la depozitul de deșeuri Coseco din Ariceștii Rahtivani, care a fost cuprins de flăcări joi seară. Incendiul propriu zis a fost stins în cursul dimineții de duminică, însă misiunea pompierilor nu se termina aici. 

„Pompierii prahoveni acționează de peste patru zile pentru finalizarea intervenției din comuna Ariceștii Rahtivani.

Pe parcursul acestor 96 de ore, pentru buna desfășurare a intervenției, au acționat șase ofițeri și aproximativ 150 de subofițeri și soldați gradați profesioniști.

În urma cercetărilor la fața locului s-a stabilit drept cauză probabil de incendiu autoaprinderea, fiind vorba de o reacție chimică dintre substanțe”, au transmis reprezentanții ISU Prahova luni în jurul orei 13.00.

Astăzi, la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani sunt prezente două autospeciale de stingere a focului cu apă și spumă și două cisterne.

Pompierii continuă să acționeze pentru identificarea focarelor izolate și înlăturarea efectelor negative ale incendiului.

