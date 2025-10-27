Furt neobișnuit în Ploiești, comis la 70 de ani: Becurile iluminatului de sărbători

Un bărbat în vârstă de 70 de ani din Ploiești a fost prins ieri după amiază în flagrant, în timp ce fura becurile iluminatului ornamental montat de Primărie, în așteptarea sărbătorilor de iarnă.

Fapta neobișnuită a fost constatată de un echipaj al secției 4 de Poliție, pe Bulevardul Independenței.

„În jurul orei 15.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Ploiești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Independenței din municipiu, au observat o persoană care sustrăgea becuri montate pe instalația electrică decorativă amplasată de administrația publică locală cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Persoana în cauză a fost interceptată și identificată în persoana unui bărbat de 70 de ani, din municipiul Ploiești.

În urma controlului corporal efectuat, asupra acestuia au fost găsite aproximativ 30 de becuri aparținând instalației de iluminat festiv. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul nu este cunoscut ca având antecedente penale.

Vă reamintim că montarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă a început în Ploiești la a doua săptămână a lunii octombrie.

Pentru sărbătorile de iarnă din acest an, la Ploiești vor fi amplasate luminițe în 33 de zone din oraș, precum și pe principalele artere de circulație.

