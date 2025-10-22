Accident pe strada Bobâlna din Ploiești. O femeie a ajuns la spital

Un accident a avut loc pe strada Bobâlna din Ploiești, miercuri, 22 octombrie 2025. Potrivit surselor, în accident au fost implicate două autoturisme. Unul dintre șoferi a ajuns la spital.

La data de 22 octombrie 2025, în jurul orei 16:20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Bobâlna, din municipiul Ploiești, în care au fost implicate două autoturisme.

Din primele informații a reieșit că un bărbat de 25 de ani, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa pe direcția către zona de Sud a municipiului, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Acesta era condus de o femeie de 43 de ani, care circula regulamentar pe aceeași stradă, către zona centrală.

În urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a femeii, care a fost transportată la spital pentru investigații medicale amănunțite.

În prezent se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest și ambele rezultate au fost negative.

Traficul în zonă este dirijat până la eliberarea zonei.

