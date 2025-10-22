Forumul Tinerilor Antreprenori la UPG Ploiești

Asociația Absolvenților U.P.G., în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Asociația Eurospirit si Agenția pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Turism Ploiești organizează, în perioada 22–23 octombrie 2025, prima ediție a evenimentului „Forumul Tinerilor Antreprenori”, un proiect dedicat stimulării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din județul Prahova, proiect finanțat de Consiliul Județean Prahova prin programul pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean.

- Publicitate -

Pe parcursul celor două zile, participanții – studenți, tineri antreprenori și reprezentanți ai mediului administrativ – vor lua parte la dezbateri, sesiuni inspiraționale și momente de networking menite să încurajeze inițiativa, creativitatea și colaborarea.

Forumul propune trei paneluri de dialog între mediul universitar, autoritățile publice și sectorul privat, contribuind la formarea unei generații de tineri capabili să aducă plus-valoare dezvoltării economice și sociale locale.

- Publicitate -

Evenimentul este structurat în trei paneluri tematice, desfășurate în Sala AP9 a universității.

Prin intermediul celor trei paneluri, evenimentul aduce împreună peste 150 de tineri, oferind o perspectivă practică asupra antreprenoriatului local și o serie de modele inspiraționale de reușită.

În finalul forumului, organizatorii vor acorda 12 distincții simbolice antreprenorilor și partenerilor care s-au remarcat prin implicare, inovație și contribuție la dezvoltarea mediului de afaceri prahovean.

- Publicitate -

Proiectul „Forumul Tinerilor Antreprenori” se dorește a fi o ediție-pilot, cu potențial de replicare anuală, menită să consolideze colaborarea dintre universitate, administrația publică și sectorul privat.