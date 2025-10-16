Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Toamna prinde viață în județul Prahova printr-o serie de evenimente, care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În al treilea weekend din octombrie, chiar dacă vremea e una destul de friguroasă, prahovenii sunt așteptați la festivaluri, expoziții de fotografie, spectacole de teatru, dar și o expoziție Retro & Electro Parade.

- Publicitate -

Conferință – Dincolo de rebeliune la Palatul Culturii din Ploiești

Evenimentul are loc sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 10.30, în sala „Mare Unire”, având ca temă „Înţelegerea adolescenţei ca etapă a transformarii şi identităţii”

Conferința este organizată de Zilele Psy, o inițiativă fondată de specialiști în psihologie, parenting si educație. Participă psihologi, consiglieri parentali, dar și profesori în științe socio-umane.

- Publicitate -

„Gaițele”, sâmbătă 18 octombrie, la Teatrul „Toma Caragiu”

Piesa, semnată de Alexandru Chirițescu, se vrea a fi o radiografie dulce-amară a unei lumi care, incapabilă să se adapteze noilor realități, se refugiază în clișee și obiceiuri învechite. Spectacolul „Gaițele” surprinde, cu acuitate și sarcasm, agonia unui univers social dominat de rigiditatea convențiilor și de instinctul conservării privilegiilor.

„Gaițele” rămâne o satiră lucidă și dureros de actuală, creionând un portret al micimii umane ascunse sub maști sociale și al incapacității de a evolua.

După blocuri, teatru în cartiere, continuă la Ploiești

Vineri, 17 octombrie, de la ora 18.30, în Parc OZN Nord, dar și sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 10.00 , în cartierul Mihai Bravu, va fi pusă în scenă piesa „Cânăreții din Bremen”.

„Ne vedem la finalul acestei săptămâni, înParcul OZN Nord și în cartierul Mihai Bravu ( loc de joacă str. Arieșului) cu voie-bună și povești care prind viață”, spun actorii Teatrului „Toma Caragiu”.

- Publicitate -

Expoziție Retro & Electro Parade, la Ploiești

Pe 17 și 18 octombrie, Shopping City Ploiești găzduiește o nouă ediție a expoziției Retro & Electro Parade, eveniment care aduce față în față eleganța automobilelor istorice și inovația modelelor electrice și hibrid.

Expoziția se desfășoară vineri, 17 octombrie, între orele 10:00 și 22:00 pentru modelele electrice și hibrid, și sâmbătă, 18 octombrie, între orele 10:00 și 14:00 pentru automobilele retro și modelele viitorului.

Accesul este liber, pe baza contului de utilizator SPOT, vizitatorii fiind invitați să descopere mașinile în parcarea exterioară a Shopping City Ploiești.

- Publicitate -

Retro & Electro Parade creează un cadru memorabil, în care automobilele istorice, modelele electrice și cele hibrid oferă un adevărat spectacol, celebrând atât tradiția, cât și viitorul industriei auto.

Târg Urban Artizanal – handmade, artă și comunitate – ediția de toamnă la Urban Meeting Hub

Evenimentul are loc la Ploiești, în zilele de 18-19 octombrie, de la ora 11.00 la ora 19.00.

„Există o frumusețe aparte în lucrurile create cu dibăcie și daruire. Fiecare piesă handmade poartă în ea o poveste, o parte din sufletul celui care a muncit cu răbdare și pasiune pentru a o aduce la viață. De aceea, la Urban Meeting Hub deschidem ușile pentru două zile speciale în care celebrăm creativitatea și îi susținem pe artizanii locali”, transmit organizatorii.

- Publicitate -

Ce veți găsi aici?

produse unice, făcute manual cu dragoste și atenție la detalii-

ateliere pentru copii și adulți, unde puteți descoperi bucuria de a crea-

tombole cu premii-surpriză-

un spațiu cald, unde să ne bucurăm împreună de comunitate

Intrarea este liberă pentru vizitatori.

Happy Market la Sinaia

Evenimentul are loc între 17 și 19 octombrie. Festivalul va oferi o atmosferă de târg cu produse variate, meșteșugari, artiști și producători, precum și divertisment pentru toate vârstele

„Toamna aduce nu doar culori minunate, ci și un weekend plin de magie, muzică și surprize pentru toată familia! Happy Market revine cu ediția #52 și un program de divertisment care promite să bucure mici și mari deopotrivă”, spun organizatorii.

- Publicitate -

Programul evenimentului:

Sâmbătă, 18 octombrie – ora 16:00

Colțișor – dragonul educator – un show interactiv pentru cei mici, cu umor, povești și învățături haioase.

Duminică, 19 octombrie – ora 14:00

- Publicitate -

Spectacol de magie cu Magicianul Cutty – pregătiți-vă pentru trucuri spectaculoase, râsete și uimire! Cele două zile de distracție vor fi presărate și cu momente artistice.

Pe lângă spectacole, vă așteaptă producători locali, bunătăți de toamnă, artizani și atmosfera caldă specifică Happy Market.

Festivalul de Fotografie Secvențe continuă la Ploiești

Clubul de Turism și Arte Escamode Ploiești împreună cu Asociația pentru Promovarea și dezvoltarea Turismului vă invită să îndrăgiți fotografia, prin intermediul expozițiilor, conferințelor și al atelierelor tematice.

- Publicitate -

Evenimentul, care are loc între 17 și 19 octombrie, promovează arta fotografică și aduce împreună artiști contemporani, oferind publicului o experiență unică prin expoziții, conferințe, ateliere și serate muzicale.

Pasionații de imagini spectaculoase sau pur și simplu de frumusețea imaginilor surprinsă în fotografii s-au înscris, până pe 24 august, cu creațiile lor la cea de-a 7-a ediție a Festivalului.

Secvențe dorește să demonstreze încă o dată forța fotografiei în societatea actuală, prin promovarea imaginilor și ideilor artiștilor fotografi contemporani.

Festivalul aduce publicului o serie de activități dedicate artei fotografice cu scopul promovării acesteia ca imagine și mesaj.