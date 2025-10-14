Mașină de poliție la un pas să ardă, din cauza unui dispozitiv de supraveghere

Sindicatul Europol atrage atenția unei situații petrecută la Mehedinți. O autospecială de poliție marca VW Polo a fost la un pas să ardă, iar doi agenți să-și piardă viața, din cauza unui sistem de monitorizare video improvizat.

- Publicitate -

Dispozitivul era ascuns în portiera mașinii, cel mai probabil de către anchetatorii anticorupție, numai că, în timp ce mașina se deplasa, acesta a făcut un scurtcircuit și a început să scoată fum.

Mai grav este că, odată cu producerea evenimentului ușile mașinii s-au blocat, viața agenților fiind pusă în pericol.

- Publicitate -

„Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca „Polo”, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.

Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit.

Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars.

- Publicitate -

În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție. P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”, au transmis reprezentanții Europol printr-o postare pe pagina de Facebook.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară:

”Tot într-o autospeciala monitorizata, de câte ori era interceptata convorbirea de fapt ii auzeam noi pe ei vorbind în birou nu invers. Probabil greşise ceva la montaj”.

- Publicitate -

”Eu cred că ăştia au simţit că sunt filaţi şi au demontat tehnica…ori au avut o informaţie… Că nu se apucă poliţaiul sa demonteze fete de uşi sau bord. Ei nu schimba un bec ars daca au la maşina”,

”«Vrăjeală» ieftină. Cineva a aflat că este montată tehnică de înregistrare şi au găsit motivul că erau să ia foc pentru a scoate tehnica din funcţiune”, sunt doar câteva dintre ele