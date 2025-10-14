Mașină de poliție la un pas să ardă, din cauza unui dispozitiv de supraveghere

Sindicatul Europol atrage atenția unei situații petrecută la Mehedinți. O autospecială de poliție marca VW Polo a fost la un pas să ardă, iar doi agenți să-și piardă viața, din cauza unui sistem de monitorizare video improvizat.
Dispozitivul era ascuns în portiera mașinii, cel mai probabil de către anchetatorii anticorupție, numai că, în timp ce mașina se deplasa, acesta a făcut un scurtcircuit și a început să scoată fum.
Mai grav este că, odată cu producerea evenimentului ușile mașinii s-au blocat, viața agenților fiind pusă în pericol.
„Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca „Polo”, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.
Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit.
Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars.
În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție. P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”, au transmis reprezentanții Europol printr-o postare pe pagina de Facebook.
Reacțiile internauților nu au întârziat să apară:
”Tot într-o autospeciala monitorizata, de câte ori era interceptata convorbirea de fapt ii auzeam noi pe ei vorbind în birou nu invers. Probabil greşise ceva la montaj”.
”Eu cred că ăştia au simţit că sunt filaţi şi au demontat tehnica…ori au avut o informaţie… Că nu se apucă poliţaiul sa demonteze fete de uşi sau bord. Ei nu schimba un bec ars daca au la maşina”,
”«Vrăjeală» ieftină. Cineva a aflat că este montată tehnică de înregistrare şi au găsit motivul că erau să ia foc pentru a scoate tehnica din funcţiune”, sunt doar câteva dintre ele