Proiect: Permis AM1 pentru trotinete electrice și biciclete

Numărul mare de accidente în care au fost implicate persoane aflate pe trotinete electrice a determinat inițierea unui proiect de lege care prevede obținerea unui permis de conducere special. Acesta prevede obținerea categoriei pentru aceste vehicule electrice după un examen teoretic și o probă practică într-un poligon. Proiectul se află în dezbatere în Senatul României.

În Prahova, doar în primele opt luni ale acestui an, au fost înregistrate 32 de accidente cu trotinete. În urma acestora, două persoane au fost grav rănite.

La nivel național, numărul de accidente în care au fost implicate trotinetele a crescut semnificativ: în anul 2024 s-au înregistrat 1.320 de astfel de accidente, iar în primele șapte luni ale anului 2025 numărul acestora a ajuns la 1.525.

Permisul AM1 va fi valabil timp de zece ani. Persoanele care dețin alt permis de conducere pentru vehicule motorizate vor putea folosi trotinete și biciclete electrice fără să dea examen suplimentar pentru AM1.

Acest cadru legal ar urma să responsabilizeze utilizatorii și să reducă riscurile din trafic prin verificarea aptitudinilor și cunoștințelor.

„Eu cred că interzicerea trotinetelor nu este o soluție, ci cred că responsabilizarea și educarea celor care se deplasează cu trotinete este soluția.

Și, după modelul din Germania în care se obține permis de bicicletă de la zece ani din partea școlii și dacă nu face copilul nicio greșeală la 16 ani i se acordă automat fără examen permis de moped, după acest model ar putea să se introducă această formă de control”, a spus Titi Aur, specialist în conducere defensivă, potrivit antena3.ro.

