Beat și fără permis a intrat în giratoriul A3-DN1. A fost reținut

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din județul Tulcea a fost reținut de polițiști în Prahova după ce a provocat un accident rutier. Acesta s-a urcat la volan, deși avea permisul de conducere suspendat și se afla sub influența alcoolului și a intrat în sensul giratoriu de la intersecția DN1 cu A3 București-Ploiești.

Potrivit Poliției Prahova, după producerea accidentului bărbatul a fugit de la locul evenimentului dar a fost depistat la scurt timp.

„Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 13 septembrie, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 1 (E60), la intersecția cu Autostrada A3.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au constatat că un bărbat a condus un autovehicul pe DN1, pe direcția Brașov – București, iar în zona intersecției cu sensul giratoriu aferent Autostrăzii A3, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu parapetul din beton ce delimitează sensul giratoriu.

Ulterior producerii evenimentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului. În urma activităților investigativ-operative desfășurate cu operativitate de către polițiști, acesta a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Tulcea”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat la momentul producerii accidentului.

În baza probatoriului administrat, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 15 septembrie să fie prezentată unității de parchet competente, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană care dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.