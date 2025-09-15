Accident pe DN1, la Bănești, provocat de un șofer de 78 de ani

Un accident rutier grav, în care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc în această dimineață pe DN1 în Prahova, în localitatea Bănești.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 78 de ani ar fi condus un autoturism pe DN 1 în localitatea Bănești și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 29 de ani.

Ulterior al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 56 de ani.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 29 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul în vârstă de 78 de ani. Acesta a pătruns pe drumul național, de pe un drum lăturalnic, fără să se asigure, moment în care a fost lovit în plin de mașina condusă de tânărul în vârstă de 29 de ani.

Ulterior, mașina victimei a fost proiectată într-un alt participant la trafic.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în toate cazurile.

În prezent, traficul este restricționat pe sensul de mers Brașov către Ploiești circulația fiind dirijată de polițiștii rutieri prezenți la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.