Accident pe DN 1B, la Albești Paleologu

Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, 13 septembrie, în jurul orei 16:30, pe DN 1 B, pe raza comunei Albești Paleologu.
Din primele informații, în coliziune au fost implicate două autovehicule. La fața locului au ajuns mai multe echipaje SMURD și de Poliție.
UPDATE
Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 75 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe DN 1B, din direcția Buzău către Ploiești, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o tânără de 19 ani.
În urma impactului, șoferul de 75 de ani și o pasageră, femeie de 68 de ani, au fost răniți. Victimele au fost transportate la spital.
Tânăra de 19 ani a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar celălalt conducător auto urmează să fie testat în cadrul unității medicale.
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.