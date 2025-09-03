Elevii vor călători gratuit cu trenul și în următorul an școlar

Gratuitate pentru elevi la călătoria cu trenul și în următorul an școlar. CFR Călători a anunțat că elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat beneficiază de transport gratuit, atât la bilete, cât și la abonamente.

Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024- 2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție constituie elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu data de 01 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.

„În contextul începerii noului an școlar 2025-2026, pentru a sprijini deplasarea elevilor, CFR Călători reamintește:

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, în baza carnetului/legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul școlar în curs, de:

bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare;

abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri”, a transmis CFR Călători.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;

sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;

Alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie elevilor, nu sunt acceptate.