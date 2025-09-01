 

- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Accident în Ploiești. O șoferiță a ajuns la spital

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Accidentul rutier s-a produs, luni, la intersecția străzilor Alexandru Depărățeanu și Văleni din Ploiești, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului conducătoare auto a fost transportată la spital.

- Publicitate -

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, luni, 1 septembrie, cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Alexandru Depărățeanu și Văleni.

Ajunși la fața locului, potrivit IPJ Prahova, polițiștii au constatat că o femeie de 63 de ani ar fi condus un autovehicul pe strada Alexandru Depărățeanu din municipiul Ploiești și ar fi intrat în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie de 27 de ani.

„În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto de 27 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Administrație

Războiul între primar vs. Consiliul Local paralizează dezvoltarea Ploieștiului

Războiul politic iscat între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu și Consiliul Local Ploiești se răsfrânge asupra dezvoltării orașului. „Amploarea dezastrului provocat, în primul rând de...
- Publicitate -

Cele două conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat IPJ Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Control judiciar prelungit pentru Călin Georgescu 

0
Fostul candidat suveranist la Președinția României, Călin Georgescu, rămâne...
Administrație

Războiul între primar vs. Consiliul Local paralizează dezvoltarea Ploieștiului

0
Războiul politic iscat între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu și...
Administrație

Sunteți de acord cu împrumutul Primăriei Ploiești pentru tramvaie noi?

0
Unul dintre proiectele primarului independent al Ploieștiului, Mihai Polițeanu,...
Economic

Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia

0
Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG...
Politic

USR Ploiești se dezice de boicotul din Consiliul Local

0
USR Ploiești s-a dezis, luni, de acțiunile aleșilor locali...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

0
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Razie a polițiștilor pe DN1 pentru combaterea vitezei

Luiza Toboc -
Polițiștii prahoveni desfășoară o acțiune rutieră de amploare, pe...

Tânără de 16 ani, prinsă la volan pe un drum din Ploiești

Luiza Toboc -
O tânără de 16 ani a fost prinsă de...

Șofer de microbuz, prins beat la volan pe o șosea din Prahova

Luiza Toboc -
Un șofer de microbuz, care circula pe Drumul Județean...

Rezultate extragerii Loto 6/49 de duminică, 31 august 2025

Ciprian Pap -
Duminică, 31 august 2025, au avut loc noi extrageri...
- Publicitate -

Apă potabilă cu debit redus în mai multe localități din Prahova

Luiza Toboc -
Localnicii din mai multe localități ale județului vor avea,...

„Evitați școlile, nu sunteți bineveniți!” Referendum pentru boicot

Luiza Toboc -
Sindicaliștii din Educație au inițiat procedura de referendum prin...

Cod galben de ploi și vijelii în Prahova

Marius Nica -
Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică,...

Incendiu de vegetație la Valea Călugărească. VIDEO

Ciprian Pap -
Pompierii militari prahoveni acționează, în această după-amiază, pentru localizarea...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean