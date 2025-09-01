Accident în Ploiești. O șoferiță a ajuns la spital

Accidentul rutier s-a produs, luni, la intersecția străzilor Alexandru Depărățeanu și Văleni din Ploiești, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului conducătoare auto a fost transportată la spital.

- Publicitate -

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, luni, 1 septembrie, cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Alexandru Depărățeanu și Văleni.

Ajunși la fața locului, potrivit IPJ Prahova, polițiștii au constatat că o femeie de 63 de ani ar fi condus un autovehicul pe strada Alexandru Depărățeanu din municipiul Ploiești și ar fi intrat în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie de 27 de ani.

„În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto de 27 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Administrație Războiul între primar vs. Consiliul Local paralizează dezvoltarea Ploieștiului Războiul politic iscat între primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu și Consiliul Local Ploiești se răsfrânge asupra dezvoltării orașului. „Amploarea dezastrului provocat, în primul rând de...

- Publicitate -

Cele două conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat IPJ Prahova.