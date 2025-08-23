Mașini furate din Prahova, folosite la spargeri. Cum acționau hoții

Polițiștii au reușit să prindă o bandă de hoți care foloseau la spargeri mașini furate, inclusiv din județul Prahova, pe care ulterior le incendiau pentru a distruge probele.

La data de 21 august, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea mai multor furturi din societăți comerciale, de/din aparate de tip self pay, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, distrugere prin incendiere și punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat pe drumurile publice.

Din cercetări a reieșit că, în perioada ianuarie–februarie 2024, persoanele bănuite ar fi săvârșit 15 furturi din societăți comerciale (dintre care 10 din/de aparate de tip self pay), 5 furturi de autovehicule, 5 furturi de plăcuțe de înmatriculare, o distrugere prin incendiere auto, precum și 13 fapte de punere în circulație sau conducerea unui autovehicul cu numere false.

Acestea ar fi acționat, cu preponderență, în zone rurale, și ar fi forțat ușile de acces ale magazinelor cu corpuri contondente, iar, după ce ar fi pătruns în incinta acestora, ar fi smuls din podea aparatele de plată self pay, pe care le-ar fi transportat până la autoturisme.

Din cercetări a reieșit faptul că, la săvârșirea faptelor, persoanele cercetate ar fi folosit pentru deplasarea și transportul bunurilor, autoturisme pe care le-ar fi sustras anterior din parcuri de vânzări auto, din județele Prahova, Buzău, și Dolj, cărora le-ar fi montat plăcuțe cu numere de înmatriculare sustrase de la alte autoturisme și le-ar fi schimbat la un anumit interval de timp.

În unele situații, autoturismele sustrase ar fi fost abandonate de către aceștia și le-ar fi incendiat pentru înlăturarea probelor de orice natură care ar putea duce la identificarea lor ulterioară.

Aparatele self pay sustrase ar fi fost deschise, în zone izolate, prin forțarea sistemelor de asigurare, fiind scoase sumele de bani din interior și ulterior abandonate.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 300.000 de lei.

De asemenea, în perioada mai–iunie 2025, persoanele bănuite ar fi săvârșit 5 furturi din societăți comerciale (3 din aparate de tip self pay), 3 furturi de plăcuțe de înmatriculare, 3 fapte de punere în circulație sau conducerea unui autovehicul cu numere false și 6 infracțiuni de conducere fără permis.

La data de 21 august a.c., în jurul orei 09.45, polițiștii Direcției de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției orașului Găești, au organizat dispozitive pentru depistarea, oprirea și imobilizarea în trafic a autoturismului folosit de persoanele vizate, analizând posibilitatea nerespectării indicațiilor polițiștilor.

La vederea unui echipaj de poliție ce staționa, persoanele în cauză, care se deplasau cu un autoturism, ar fi intrat într-o spălătorie situată pe D.N. 7, la intrarea în orașul Găești, pentru ca șoferul autoturismului să facă schimb de locuri cu unul dintre pasageri.

În acel moment, autoturismul în cauză a fost blocat de către echipajele de poliție, procedându-se la identificarea și imobilizarea tuturor ocupanților.

Din verificările efectuate, s-a fost stabilit faptul că autoturismul era condus de către un bărbat, din județul Prahova, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

De asemenea, în autoturism se mai aflau alte două persoane, un bărbat și o femeie.

În urma celor 5 percheziții domiciliare efectuate de către polițiști, au fost descoperite și ridicate obiecte de vestimentație, care ar fi fost folosite de persoanele bănuite la săvârșirea infracțiunilor.

Doi bărbați, au fost reținuți, pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, distrugere prin incendiere și punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat pe drumurile publice.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele și tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite.