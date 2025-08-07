 

 

Cod portocaliu de viituri în Prahova. A fost emis Ro-Alert

Ștefan Vlăsceanu
Hidrologii au emis o atenționare de tip cod portocaliu valabilă astăzi în Prahova, în intervalul 17.10-24.00. În acest sens a fost un mesaj RO-Alert.

Potrivit ISU Prahova, în intervalul menționat vor fi înregistrate scurgeri importante pe versanți, torenți, viituri rapide pe râurlie mici cu posibile efecte severe de inundații locale și creșteri rapide de debite – bazinul hidrografic Teleajen – aval Baraj Maneciu

Vă reamintim că în această după amiază mai multe localități din nordul județului Prahova sunt sub atenționări nowcasting de ploi torențiale.

Pentru avertizarea populației din zonele cu risc, a fost transmis mesaj RO-Alert pe raza următoarelor 18 UAT-uri: Bucov, Plopeni, Berceni, Păulești, Gura Vitioarei, Vălenii de Munte, Drajna, Teișani, Izvoarele, Măneciu, Ploiești, Măgurele, Boldești-Scăeni, Blejoi, Lipănești, Gherghița, Râfov și Dumbrăvești.

Recomandări

  • Evitați deplasările în zonele afectate sau expuse riscului de viitură.
  • ⁠Nu traversați cursuri de apă sau drumuri inundate, nici pietonal și nici cu autovehicule.
  • ⁠Luați măsuri de autoprotecție și protejați bunurile care pot fi afectate.
  • ⁠Urmăriți în permanență comunicările autorităților și respectați instrucțiunile acestora

