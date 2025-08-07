Cod roșu de furtună în cinci localități din Prahova

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de furtună pentru cinci localități din Prahova.

- Publicitate -

Este vorba de Vărbilău, Aluniș, Bertea, Ștefești, Cosminele. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 16:40 – 18:00.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25-30 l/mp și frecvente descărcări electrice.

În zona avertizată, în ultimele ore, s-au acumulat cantități de apă de peste 40 l/mp.

Administrație Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor auto care își parchează mașinile neregulamentar. „Sancțiunile depășesc cu mult taxa pentru o oră de...

- Publicitate -

Recomandările ISU Prahova

🔴 Evită deplasările pe durata avertizării meteorologice.

🔴 În situația manifestării vântului puternic, întrerupe orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostește-te în imobile sau spaţii închise, care să îți asigure protecţia;

🔴 Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

- Publicitate -

🔴 Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

🔴 În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

🔴 Decuplează întrerupătorul general de energie electrică. Scoate aparatele electrice din priză.

Eveniment Cod portocaliu de viituri în Prahova. A fost emis Ro-Alert Hidrologii au emis o atenționare de tip cod portocaliu valabilă astăzi în Prahova, în intervalul 17.10-24.00. În acest sens a fost un mesaj RO-Alert. Potrivit...

- Publicitate -

🔴 Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

🔴 Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

🔴 Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

- Publicitate -

🔴 Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.