Cod roșu de furtună în cinci localități din Prahova

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de furtună pentru cinci localități din Prahova.
Este vorba de Vărbilău, Aluniș, Bertea, Ștefești, Cosminele. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 16:40 – 18:00.
Se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 25-30 l/mp și frecvente descărcări electrice.
În zona avertizată, în ultimele ore, s-au acumulat cantități de apă de peste 40 l/mp.
Recomandările ISU Prahova
🔴 Evită deplasările pe durata avertizării meteorologice.
🔴 În situația manifestării vântului puternic, întrerupe orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostește-te în imobile sau spaţii închise, care să îți asigure protecţia;
🔴 Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
🔴 Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
🔴 În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
🔴 Decuplează întrerupătorul general de energie electrică. Scoate aparatele electrice din priză.
🔴 Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
🔴 Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
🔴 Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
🔴 Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.