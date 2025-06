Sprijină echipa infO(1)Robotics pentru a ajunge la Chicago Robotics Invitational 2025

Echipa de robotică infO(1)Robotics din cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești a fost invitată să participe la una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de robotică: Chicago Robotics Invitational 2025, ce va avea loc în această vară în Statele Unite ale Americii.

- Publicitate -

FIRST Tech Challenge este o competiție internațională de robotică destinată liceenilor, care combină știința, tehnologia și munca în echipă.

Elevii proiectează, construiesc și programează roboți pentru a îndeplini diverse misiuni pe un teren de joc. Mai mult decât un concurs, FIRST încurajează inovația, gândirea critică și implicarea în comunitate, pregătind tinerii pentru viitor prin educație practică și colaborare.

„Facem parte din acest program încă din 2018, iar în toți acești ani am învățat cât de mult pot realiza tinerii atunci când sunt susținuți să creadă în ideile și pasiunile lor.

- Publicitate -

În 2022, am obținut una dintre cele mai mari realizări ale noastre: am ajuns la etapa mondială a campionatului FIRST din Houston, Texas, iar mai târziu am fost invitați să participăm la Chicago Robotics Invitational ,unde am câștigat doua premii importante: Finalist Aliance si At Your Service Award.

Costurile necesare deplasării: transportul internațional, cazarea, taxele logistice și întreținerea robotului depășesc cu mult resursele de care dispunem în acest moment. Visul nostru este cât se poate de real, însă fără sprijinul comunității și al unor parteneri de încredere, riscăm ca acest drum să se oprească aici.

infO(1)Robotics lansează un apel public către companii, organizații și persoane fizice care cred în potențialul tinerilor români:

- Publicitate -

Ajutați-ne să ajungem la Chicago. Sprijiniți-ne să transformăm un vis în realitate” au transmis reprezentanții infO(1)Robotics

Pentru mai multe informații despre echipă, competiție sau posibilități de sponsorizare, vă rugăm să contactați echipa infO(1)Robotics la:

info1robotics@gmail.com

- Publicitate -

Eveniment Cai Lipițani și delicii rare la Muzeul Posada Atmosferă de sărbătoare astăzi la Muzeul Cinegetic Posada, unde Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a organizat un eveniment de excepție cu ocazia Zilei...

info1robotics.com