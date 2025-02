Ploieșteanca Miruna Ungureanu, senzație la „Românii au talent”

La doar 10 ani, micuța ploieșteancă Miruna Ungureanu a făcut senzație pe scena de la „Românii au talent”. Pasionată de muzică și actorie încă de la vârsta de 5 ani, fetița adoră scena, iar pentru interpretarea piesei lui Björk „It’s Oh So Quiet”, copila a primit Golden Buzz, care a trimis-o direct în semifinale.(VIDEO la finalul textului)

Cel mai mare vis al Mirunei este să devină cântăreață și actriță.

La ediția din 21 februarie a show-ului de talente, Mihai Bobonete a apăsat butonul Golden Buzz și a ținut să îi transmită Mirunei următorul mesaj: „Eu îți dau aripi către marele câștig”. Cu lacrimi în ochi, părinții fetiței au urcat pe scenă și au venit să o îmbrățișeze.

Reacțiile juraților, potrivit protv.ro:

Andra: „ Ești super carismatică”

„E atât de plăcut să văd un copil de 10 ani, pe care teoretic îl vezi cântând ceva mai copilăresc, da erai atât de asumată în tot ce cântai, jucai pe scenă. Vreau să vă zic ceva, să nu credeți că țipatul ăla e ușor. E foarte greu să țipi, apoi iar să cânți, să fii pe ton, mi se pare o partitură foarte grea chiar și pentru cineva cu experiență. Ești super carismatică și îți văd un viitor strălucit. Așa simt.”

Andi Moisescu: „M-ai cucerit total”

„E ceva care se leagă aici și toate sunt în avantajul Mirunei. Este un copil absolut talentat și cu totul aparte. Felul în care Miruna a dus această piesă, pentru cine nu a ascultat-o în original trebuie să mă creadă pe cuvânt, a fost exact acolo, nu a greșit nimic, ba chiar a venit cu ceva de la ea. Pe mine, Miruna, m-ai cucerit total. Atât ești de talentată, cum rar mi-a fost dat să văd.”

Dragoș Bucur: „Strălucești”

Dragoș Bucur: „Încerc să găsesc un cuvânt care să cuprindă tot ceea ce am văzut, am simțit…și am unul singur care îmi vine în minte – strălucești.

Mihai Bobonete: „Eu îți dau aripi către marele câștig”

Mihai Bobonete: „Ești primul copil de la Românii au talent pe care atunci când l-am întrebat dacă crede că va câștiga Românii au talent, tu ai spus „nu”. Asta dă dovadă de modestie. La copiii de 10 ani nu prea întâlnești, dar pe lângă asta, dă dovadă și de foarte mult bun simț și bună creștere. În cazul tău, după ce-am văzut ce ai făcut pe scenă, trebuie să spun că modestia nu-și mai are locul și ca să ai mai multă încredere în tine, pe parcursul acestui concurs, și să vii mai încrezătoare data viitoare, eu o să-ți dau un boost, aripi către poate marele câștig.”