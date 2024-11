22 noiembrie 1963 – Unul dintre cei mai populari președinți ai SUA, John F. Kennedy, este asasinat

Pe 22 noiembrie, în 1963, președintele Statelor Unite John F. Kennedy a fost asasinat la Dallas de către Lee Harvey Oswald. Vicepreședintele Lyndon B. Johnson a depus jurământul ca nou președinte.

Atentatul asupra lui John F. Kennedy a avut loc în ziua de 22 noiembrie 1963, la ora 12:30, în Piața Dealey din orașul Dallas, statul Texas. Atentatul s-a soldat cu decesul prin împușcare al lui John Fitzgerald Kennedy, cel de-al treizeci și cincilea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Kennedy a fost împușcat mortal pe când efectua un tur al orașului într-o mașină decapotabilă alături de soția sa Jacqueline, fiind însoțiți de guvernatorul de atunci al statului Texas, John Bowden Connally, Jr. (care a fost la rândul său rănit grav) și de soția acestuia.

22 noiembrie – evenimente și personalități

1850 – Domnul Munteniei, Barbu Ştirbei, dă un ofis prin care se interzice ca familiile de ţigani să mai fie despărţite prin donaţie sau vînzare. Totodată, prin acelaşi ofis, se interzic vînzările de ţigani între particulari.

1850 – Se finalizează amenajarea grădinii Cişmigiu din Bucureşti, Muntenia, ale carei lucrări începuseră încă din 1837.

1861 – În urma consensului stabilit la Conferința reprezentanților Porții Otomane și ai Puterilor garante, Poarta Otomană emană „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei” prin care admite unirea administrativă și politică a Principatelor.

1869 – S-au deschis cursurile Facultății de Medicină din București. Primul decan a fost medicul chirurg Nicolae Turnescu.

1880 – Principele Carol I primeşte acordul scris din partea familiei sale privind succesiunea la tronul României, reglementată prin Constituţie: „În lipsă de descendenţi de sex masculin în linie dreaptă ai A.S.R. Carol Hohenzollern–Sigmaringen, succesiunea la tron va reveni celui mai în vârstă dintre fraţii săi sau descendenţilor lor”.

Carol I al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, pe numele său complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, a fost domnitorul, apoi regele României, care a condus Principatele Române și apoi România după abdicarea forțată de o lovitură de stat a lui Alexandru Ioan Cuza. Din 1867 a devenit membru de onoare al Academiei Române, iar între 1879 și 1914 a fost protector și președinte de onoare al aceleiași instituții.

1890 – S-a născut Charles de Gaulle, preşedinte al Franţei.

1906 – La Convenţia Internaţională de Radio şi telegrafie de la Berlin s-a aprobat utilizarea mesajelor SOS în caz de pericol.

1916 – A încetat din viaţă scriitorul Jack London (John Griffith Chaney), cunoscut pentru romanul „Colţ Alb”.

1918 – Adunarea populară din Sighetu Marmaţiei. Pe 22 noiembrie a avut loc adunarea naţională a românilor maramureşeni care a ales Sfatul Naţional şi a hotărât trimiterea delegaţiilor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

1923 – S-a născut regizorul Arthur Hiller, realizator în 1970, după un best-seller de Eric Segal, al filmului „Love Story”, ce s–a bucurat de un mare succes de public.

1931 – Se deschide pentru public în Casa Moruzi din Calea Victoriei nr.117, Muzeul de Istorie al Bucureștiului. După anul 1959, colecțiile muzeului vor fi adăpostite în incinta Palatului Șuțu (din 1999, poartă denumirea de Muzeul Municipiului București).

1942 – Al Doilea Război Mondial: Bătălia de la Stalingrad, generalul Friedrich Paulus comandanul trupelor germane, îi trimite lui Adolf Hitler o telegramă spunându-i că armata a 6-a germană este înconjurată de Armata Roşie .

1956 – A fost arestat Paul Goma pentru „agitaţie publică” – tentativă de organizare a unei greve de susţinere a studenţilor arestaţi, fiind condamnat la 2 ani închisoare corecţională.

Paul Goma este un scriitor român, stabilit la Paris, militant anticomunist, cunoscut pentru atitudinile naționaliste și antisemite și ca negaționist al Holocaustului.

1956 – Jocurile Olimpice de vară din 1956 se deschid la Melbourne, Australia. România a obținut 13 medalii (5 aur, 3 argint, 5 bronz).

1968 – The Beatles lansează dublul album The Beatles mai cunoscut drept, The White Album.

1988 – A fost elaborat prototipul avionului militar Northop B-2 Spirit.

Prototipul B-2 venea să înlocuiască bombardierul strategic american Boeing B-52 Stratofortress ce se afla în dotarea United State Air Force (USAF) din 1952. Bombardierul Northrop B-2 Spirit este unul dintre cele mai celebre avioane actuale elaborate în Statele Unite ale Americii şi unul dintre cele mai costisitoare din lume, având un preţ unitar de 2,2 miliarde de dolari. Primul zbor al prototipului avionului militar Northop B-2 Spirit a avut loc la 17 iulie 1989, iar primul avion pus în serviciul USAF în 1993. Se estimează că acest model va fi serviciul USAF până în 2040.

2002 – Romfilatelia a lansat prima serie de mărci poştale tematice cu holograma dedicată aderării României la NATO. Emisiunea de mărci poştale „România invitată la NATO – Praga 21 Noiembrie 2002” reprezintă o premieră în activitatea de editare a poştei Române, fiind primul timbru cu hologramă din ţara noastră.

2005 – Angela Merkel devine prima femeie cancelar al Germaniei.

2005 – Trupa Rolling Stones lansează noul album intitulat Rarities. Albumul conține 16 piese și este realizat de Hear Music în colaborare cu Virgin Records.

2009 – Cetăţenii României au fost chemaţi să se pronunţe cu privire la trecerea la un parlament unicameral şi la reducerea numărului de parlamentari la maxim 300. Referendumul a fost validat, înregistrându-se o prezenţă la vot de 50,95%. 77,78% dintre alegători au răspuns cu “DA” la întrebarea privind trecerea la un Parlament unicameral şi 22,22% cu “NU”. 88,84% dintre români au răspuns cu “DA” la întrebarea referitoare la reducerea numărului de parlamentari, în timp ce 11,16% au răspuns cu “NU”.