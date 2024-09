23 septembrie – Ziua internaţională a limbajului semnelor

23 septembrie 1951 este data marcării Zilei internaţionale a limbajului semnelor și a fost aleasă pentru a aniversa înfiinţarea FMS (Federaţia Mondiale a Surzilor). Prin marcarea Zilei internaţionale a limbajului semnelor este subliniată importanţa practică şi culturală a limbajelor mimico-gestuale, atrăgându-se atenţia şi asupra necesităţilor persoanelor cu deficienţe auditive, în special nevoia de integrare socială, profesională şi culturală.

Conform Federației Mondiale a Surzilor există aproximativ 70 de milioane de persoane surde la nivel global, dintre care 80% trăiesc în țări în curs de dezvoltare.

Aceste persoane folosesc colectiv peste 300 de limbaje ale semnelor, fiecare fiind o limbă naturală, distinctă de limbile vorbite. Există și un limbaj internațional al semnelor (ISL), utilizat în întâlniri între grupuri din diferite țări sau în contexte informale.

23 septembrie -evenimente și personalități

1861 – S-a născut Robert Bosch, industriaș și filantrop german, fondatorul companiei „Bosch”.

1879 – Societatea de cultură macedo-română, constituită la București și recunoscută ca persoană juridicã prin legea votată de Corpurile Legiuitoare și promulgată prin înaltul Decret domnesc nr. 1298 din 15 aprilie 1880, a lansat o Proclamație adresată tuturor românilor din sudul Dunării, chemându-i să învețe limba română și să trăiască în pace cu toate popoarele cu care viețuiesc. Societatea a funcționat în mod continuu, nefiind desființată de la data înregistrarii, ca persoana juridică.

1889 – A fost înființată de către japonezul Fusajiro Yamauchi, firma Nintendo. Inițial, această firmă producea cărți de joc. La începutul anilor 1970 a început producția de jocuri video. Prima consolă a fost creată în 1977 – Color TV Game 6.

1909 – A fost publicat în premieră romanul Fantoma de la operă de Gaston Leroux.

1916 – S-a născut Aldo Moro, om politic italian, fost prim ministru al Italiei. A fost asasinat în 1978 de către gruparea teroristă de extremă stânga italiană „Brigăzile Roșii”.

1923 – Reprezentanți ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională – Interpol.

Interpol (acronimul termenului din engleză International Criminal Police Organization) este o organizație internațională de cooperare a forțelor de poliție. Creată în 1923, organizația numără 190 de state membre. Sediul organizației este în Lyon, Franța.

1930 – S-a născut Ray Charles, celebru pianist si solist american.

A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în Blues Hall of Fame, Grammy Hall of Fame, Jazz Hall of Fame, ceea ce dovedește indiscutabil valoarea sa, dar și talentul cu care a fost înzestrat.

1939 – A încetat din viaţă Sigmund Freud, psihiatru austriac, întemeietorul psihanalizei.

Sigmund Freud (născut Sigismund Schlomo Freud la 6 mai 1856, Freiberg, Imperiul Austriac, astăzi Příbor/Republica Cehă – d. 23 septembrie 1939, Londra) a fost un medic neuropsihiatru evreu austriac, fondator al școlii psihologice de psihanaliză. Principalele teorii ale acestei școli sunt fondate pe următoarele ipoteze:

– Dezvoltarea umană este înțeleasă prin schimbarea zonei corporale de gratificare a impulsului sexual.

– Aparatul psihic refulează dorințe, în special cele cu conținut sexual și agresiv, acestea fiind conservate în sisteme de idei inconștiente.

– Conflictele inconștiente legate de dorințele refulate au tendința de a se manifesta în vise, acte ratate și simptome.

– Conflictele inconștiente și sexualitatea reprimată sunt sursa nevrozelor.

– Nevrozele pot fi tratate, cu ajutorul metodei psihanalitice, prin aducerea în conștient a dorințelor inconștiente și refulate.

1948 – S-a născut actorul român de teatru și film George Mihăiță, director al Teatrului de Comedie din Bucureşti.

1950 – Consiliul de Ministri al RPR a hotărât înființarea „Studioului Cinematografic București”, destinat producției de filme artistice și de animație. Cu aceasta ocazie, au început lucrările de construcție a studioului de la Buftea („Centrul de Producție Cinematografică”).

1973 – A murit poetul chilian Pablo Neruda, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură.

2002 – În Belgia a intrat în vigoare legea care aproba euthanasia, Belgia fiind a doua ţară din lume, după Olanda, care a legalizat euthanasia. Eutanasia (din greacă εὐθανασία, unde εὖ, eu înseamnă “bine”, iar θάνατος, thanatos “moarte”) este acțiunea prin care se suprimă, în mod nedureros, viața unui om sau unui animal, a cărui suferință este greu de suportat și însoțește o moarte iminentă și inevitabilă. În țările în care aceasta este permisă, se procedează la eutanasie atunci când pacientul suferă de dureri intense, boala sa se află într-o fază terminală și are consimțământul și alege de bunăvoie acest mod de renunțare la viață. În Lituania, în august 2014, ministrul sănătății, Rimantė Šalaševičiūtė, a declarat că eutanasierea ar putea fi necesară pentru oamenii care sunt bolnavi și nu au acces la îngrijiri paleative.

2013 – A murit regizorul și actorul Geo Saizescu.