Localnicii din Vărbilău stau fără apă, în plină caniculă, de mai bine de trei săptămâni

În plină caniculă, locuitorii comunei Vărbilău stau fără apă la robinete de mai bine de trei săptămâni. Disperarea oamenilor este cu atât mai mare cu cât, spun aceștia, singura fântână de unde se mai puteau aproviziona a secat.

Pe cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, localnicii din Vărbilău spun că nu mai pot îndura lipsa apei potabile. Din cauza secetei, fântânile au secat, iar la robinete nu curge picătură de apă. Singura soluție pe care o au este să cumpere de la magazine apă îmbuteliată.

„Cât mai putem rezista așa? Sunt peste 30 de grade afară. Nu avem apă să bem, să facem mâncare, să ne spălăm, să adăpăm animalele sau pentru uz menajer. Este inuman să trăim așa”, ne-au transmis, disperați localnicii.

Viceprimarul din comuna Vărbilău, Pompiliu Anghelache, nu are vești prea bune pentru locuitori. „Aseară s-a produs o nouă avarie la conductă. Abia fusese rezolvată problema cu spărtura la o membrană pentru reductor, că ieri am fost sunat în legătură cu o nouă avarie. Cei de la HidroPrahova au transmis că mâine vor trimite o echipă în teren. Nu știu acum ce să le zic oamneilor. E greu, înțeleg, sunt foarte supărat și eu din această cauză, dar nu am ce face”, a precizat Anghelache.