A fost inaugurat spitalul pentru copiii bolnavi de cancer construit de Asociația „Dăruiește Viață”

Asociația „Dăruiește Viață” a inaugurat ieri primul spital pentru copiii bolnavi de cancer construit din fonduri private.

- Publicitate -

”NoiFacemUnSpital a devenit Noi Am Făcut Un Spital. Am terminat prima clădire. În această seară, am aprins luminile din spital pentru prima dată în mod simbolic. Dar nu ne oprim aici. Continuăm cu a doua clădire, acolo unde am aprins reflectoarele, pentru a construi un adevărat campus medical în România” a fost mesajul transmis pe pagina de Facebook a asociației.

Proiectul a fost coordonat de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, care au mobilizat 350.000 de donatori și 8.000 de companii.

„Astăzi cu emoţie spunem „noi am făcut un spital”. Un spital în care, pentru prima dată în România, un copil bolnav de cancer va putea fi tratat aşa cum orice părinte îşi doreşte. De mâine spunem „noi facem un campus medical”, pentru că avem nevoie să mutăm toate specialităţile Spitalului „Marie Curie” în spaţii noi, să construim spaţii de training, de cercetare, să facem un hotel pentru părinţi şi copii. Noi nu ne oprim aici, iar pe voi vă rugăm să ne susţineţi în continuare. Suntem 350.000 de oameni, suntem peste 8.000 de companii şi avem nevoie să rămânem împreună, să aducem alături de noi şi statul român în acest proiect de ţară”, a spus Carmen Uscatu, citată de hotnews.ro.