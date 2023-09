Un urs a ucis toate oile dintr-o gospodărie din Provița de Sus. ”Ne-a nenorocit!” [FOTO]

Un nou atac al urșilor s-a produs, noaptea trecută, la Provița de Sus.

- Publicitate -

Un urs a intrat într-o gospodărie din satul Izvorul, a spart peretele unui saivan în care erau adăpostite 19 oi, pe care le-a ucis.

”Noi am auzit câinii lătrând, am ieșit afară, am făcut gălăgie, dar dimineața am văzut dezastrul. Din 19 oi câte aveam, pe 17 le-a omorât și cu două a plecat. Ne-a nenorocit” a fost mesajul proprietarului animalelor, care ne-a trimis imagini cu pagubele făcute de sălbăticiune.

La fața locului au ajuns și autoritățile locale, care au demarat procedura necesară pentru despăgubirea oamenilor.

”Au venit, au făcut poze, dar nu se știe când și cum vor fi despăgubiți. Noi vrem măsuri ca să nu mai vină ursul. Mergem pe stradă cu petarde în buzunare de frica lor” ne-a mai spus localnicul.

1 de 3

Procedura legală pentru a obține despăgubiri pentru pagubele provocate de animale sălbatice este anevoioasă.

Persoanele fizice și juridice sau instituțiile publice trebuie să urmeze o serie de pași pentru a primi compensații în contul animalelor omorâte sau a culturilor distruse de urși, lupi sau mistreți.

- Publicitate -

Păgubiții trebuie să depună în 48 de ore de la producerea incidentului o solicitare la primărie.

Pentru constatarea și evaluarea pagubelor este constituită și convocată o comisie de constatare, din care face parte câte un reprezentant al:

unităţii administrativ-teritoriale pe suprafaţa căreia s-a produs paguba;

- Publicitate -

direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru pagube produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice;

administratorului drumului, pentru pagubele produse autovehiculelor;

structurii teritoriale a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

- Publicitate -

La constatarea pagubei, au obligaţia de a fi prezenţi proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia şi după caz gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă.

Evaluarea și constatarea pagubei se va face numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal ori convenţional al acestuia, depusă şi înregistrată la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs aceasta.

Această cerere trebuie să fie completată și depusă în termen de maximum 48 de ore de la data constatării producerii pagubei.

- Publicitate -

Conform prevederilor HG nr. 3/2023, comisia are următoarele atribuții: constatarea și evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderi civile și cuantumului despăgubirilor, pe baza verificării în teren și a documentelor depuse de proprietarul păgubit sau a reprezentantului legal ori convențional al acestuia, de gestionarul faunei cinegetice/administratorul ariei naturale protejate, sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după caz.

Primarul unității administrativ-teritoriale are un rol deosebit de important în obținerea despăgubirilor de către persoanele păgubite, având ca obligații: informarea locuitorilor privind prevederile actului normativ, publicarea planului de situație al UAT și a datelor de contact ale entităților responsabile, solicitarea convocării comisiei în maxim 24 de ore de la data înregistrării cererii, verificarea calității de proprietar/reprezentant legal sau convențional, solicitarea de informații medicului veterinar/ unității de poliție în vederea completării documentelor justificative ce trebuie analizate de comisie.

Decizia de acordare sau neacordare a despăgubirilor pentru pagube produse de urs revine conducătorului structurii teritoriale a autorității publice centrale pentru protecția mediului, în baza procesului verbal întocmit de către comisie și a documentelor administrate de aceasta în evaluarea și constatare pagubei.

- Publicitate -

Răspunderea civilă pentru pagubele produse autovehiculelor, în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplare de urs, revine administratorului drumului în cazul în care nu sunt montate indicatoare cu inscripția „Atenție animale” pe sectorul de drum. În situația în care aceste indicatoare există iar conducătorul autovehiculului nu respectă indicațiile, va suporta costurile pentru pagubele produse.

Răspunderea civilă pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplare de urs revine autorității publice centrale pentru protecția mediului.

În cazul atacurilor de urs asupra persoanelor fizice soldate cu rănirea sau decesul acestora, stabilirea despăgubirilor se stabilește de o comisie constituită în acest sens la nivelul structurii teritoriale a autorității publice centrale pentru protecția mediului, fiind aprobate prin decizia conducătorului respectivei structuri.

Cum se stabilesc despăgubirile pentru pagubele produse de ursul brun?

Pentru pagubele produse asupra culturilor agricole și animalelor domestice, cuantumul despăgubirilor se stabilește de comisia de evaluare și constatare, în funcţie de valoarea pe piaţă a producţiei vegetale, a culturilor agricole, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei şi până la momentul recoltării culturii sau în funcţie de valoarea de înlocuire în cazul animalelor domestice şi a stupinelor.

Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse autovehiculelor în urma accidentelor de circulaţie, în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, se stabileşte de comisie, având în vedere devizul estimativ care trebuie să fie întocmit la valoarea de piaţă a pieselor şi serviciilor necesare reparării pagubei produse.

La stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale produse de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic se au în vedere următoarele aspecte: venitul net nerealizat de victimă, pe perioada incapacităţii temporare de muncă sau salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul în care persoana în cauză nu este salariată, la data producerii accidentului, cheltuielile prilejuite de accident, daune morale, proporţional cu zilele de inactivitate raportate la salariul în plată avut. În cazul în care victima nu este salariată se va acorda o sumă proporţională cu echivalentul salariului minim brut pe ţară garantat în plată obţinut de o persoană în activitate.

La stabilirea despăgubirilor în caz de deces în urma interacțiunii cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, se au în vedere următoarele aspecte: cheltuielile de înmormântare, cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, până la vârsta pensionării, notează Antena 3