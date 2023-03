180 de elevi nevoiași din Prahova nu au primit tichetele sociale. Paradoxal, scopul ajutorului financiar este acela de reducere a abandonului școlar

Peste 15 mii de copii din întreaga țară, beneficiari ai tichetelor sociale, nu au primit nici până azi banii, deși anul școlar a început în septembrie 2022. Sunt șase luni de când acești elevi, care provin din familii defavorizate, ai căror părinți nu au nicio sursă de venit, stau fără banii meniți să ajute la stoparea abandonului școlar. Județul Prahova are 180 de astfel de cazuri.

Tichetele educaționale au o valoare de 500 de lei, proiectul fiind finanțat din fonduri europene. Scopul implementării lui este acela de a sprijini copiii cu părinți care au venituri zero să nu abandoneze școala, dar și să îi ajute să aibă nu nivel de trai decent, care să le permită să își continue studiile.

Blocajul s-a produse, se pare, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Vă rugăm să ne acordați sprijinul în vederea clarificării situației celor 15.313 preșcolari și elevi aflați în lista finală (7 octombrie 2022) pentru care lipsește informația venit mediu/membru al familiei, solicitând inspectoratelor școlare județene transmiterea documentelor de eligibilitate pentru aceștia (cererea depusă la începutul anului școlar de către părinte/reprezentantul legal la unitatea școlară și adeverința de venit aferentă lunii iulie 2022 din care să reiasă venitul 0)”, a precizat ministrul Marcel Boloș.

Din datele furnizate de către ISJPH, chiar astăzi, 14 martie, are loc o videoconferință pe tema clarificării acestei situații.

Prahova are 10.450 de copii eligibili, care primesc suma de 500 de lei, sub formă de tichet educațional. Dintre aceștia, 180 nu au primit de jumătate de an acești bani.

„Sperăm ca situația să se rezolve cât mai repede. Estimăm ca, în luna aprilie, copiii să primească retroactiv acești bani de care au foarte mare nevoie. La noi, în Prahova, sunt 180 de elevi ai căror părinți, declarat, nu au nicio sursă de venit”, a precizat Ilona Rizea, inspector general șef, ISJ Prahova.

500 de lei este suma pe care preșcolarii și școlarii cu o situație financiară precară trebuie să o primească, sub formă de tichete sociale, în anul școlar 2022 -2023. Beneficiarii pot utiliza aceste tichete pentru achiziționarea de rechizite și haine.