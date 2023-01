De șase luni familia nu mai știe nimic de un ploieștean în vârstă de 71 de ani. L-ați văzut?

Polițiștii din Ploiești sunt în alertă după ce o femeie a reclamat luni seară la Secția 2 că din luna august a anului trecut nu mai știe nimic despre bunicul său, Neagu Ion, un bărbat în vârstă de 71 de ani.

Potrivit IPJ Prahova, bărbatul are o greutate de aproximativ 60 de kilograme, înălțime circa 1.60 m, constituție atletică, păr cărunt, calviție, ochi căprui, iar ca semn particular are o hernie inghinală proeminentă.

La începutul lunii decembrie 2022, bărbatul a fost văzut de o vecină fiind îmbrăcat cu pantaloni sport de culoare roșie, geacă de culoare albastru închis și o șapcă închisă la culoare.

Persoanele care pot oferi detalii despre bărbatul în cauză sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.