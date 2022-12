Magazinul din Ploiești de unde am cumpărat cadourile perfecte de Moș Crăciun pentru copiii mei

E primul an când copiii au crescut și nu își mai doresc jucării. Mi-au sugerat fel de fel de articole vestimentare, accesorii, etc. pentru „Moș Crăciun” de anul acesta. Păi puteam să-i refuz?

Am fost în weekend și am dat o tură la Outletul OK de la km.6. Deja de acum știu clar adresa… 😊

Surprinzător, magazinul s-a schimbat puțin, adică s-a mărit. În spate, unde înainte era depozitul, acum au gecile de ski pentru băieți… foarte multe modele.

Puștiul își dorește o geacă „țipătoare” de iarnă de la Moș Crăciun. Nu a fost greu să găsesc. La câte erau acolo… Am optat pentru una O Neill, sper să îi placă. Mie îmi place maxim. Am dat 200 de lei pe ea, este călduroasă și impermeabilă. În plus, mi-a plăcut foarte mult că nu este voluminoasă. Am cum să o împachetez frumos când o voi pune sub brad.

Domnișoara adolescentă își dorește accesorii. Am găsit de la Desigual, atât brățări, cât și un colier frumos. 50 de lei a fost setul de brățări și 50 de lei colierul. Mă gândesc la faptul că le-aș putea asorta cu un portofel tot Desigual. Am văzut unele super interesante, reversibile, la 140 de lei. Au o față albă și una neagră, și pot fi purtate și ca geantă pentru că au un lănțișor care se atașează. Mă mai gândesc la asta…

Am stat cred că mai bine de o oră în magazin. Au și fulare foarte frumoase, care pot fi făcute cu siguranță cadou cuiva din familie. A, și pentru copiii mici mi-au plăcut papucii de casă, groși și antiderapanți.

Este clar că găsesc acolo de toate pentru toți. Odată cu mărirea suprafeței magazinului au adus foarte multe produse pentru copii: bluze, geci, pantaloni, capitol la care erau puțin mai slab aprovizionați. Acum nu mai este cazul. Mie nu mi-a venit să cred că i-am găsit băiatului geacă „țipătoare” așa cum își dorea, deși eu, sincer, aș fi optat pentru același model, dar o culoare mai puțin evidentă. Dar, dacă el așa își dorea…

Ce am mai văzut, dar pe noi nu ne-a interesat, au fost ochelarii de ski pentru copii. Au adus foarte multe modele, foarte multe culori. În mod sigur pasionații vor găsi ceva pe placul lor.

Stocul de încălțăminte a fost și el împrospătat. Au niște ghete tip UGG, foarte comode și călduroase. Până de Moș Crăciun probabil că voi achiziționa și o astfel de pereche deoarece domnișoara familiei ne-a spus că și-ar dori și ea o pereche.

Pentru mine nu am avut timp să mă uit cu atenție, dar mi-am propus să merg încă o tură weekendul care vine.

Adresa magazinului este DN1, Km 6, Motel Km 6, parter, Blejoi, Romania, iar programul de funcționare este de Luni – Duminică: 09:00 – 19:30 (Detalii la telefon 0766505099). (P)