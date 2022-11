Nu este locul unei crime. Așa arată o zonă pietonală din centrul Ploieștiului modernizată recent

Un ploieștean indignat de felul în care a fost făcută reabilitarea zonei pietonale dintre străzile Carpați și Ion Maiorescu ne-a trimis mai multe imagini pe adresa redacției.

Acesta susține că, deși esplanada ar fi putut fi reabilitată prin alte și folosirea altor materiale, Primăria Ploiești a preferat să toarne tartan, material folosit de obicei pe terenurile de sport și pistele de alergare.

„Vă scriu cu mândrie în suflet și fericire pentru faptul că sunt contemporan cu domnul primar Volosevici. Vă trimit câteva fotografii cu ultima realizare. Este vorba de esplanada dintre străzile Carpați și Ion Maiorescu, unde reabilitarea înseamnă acoperirea mozaicului cu, țineți-vă bine… tartan (mai bine punea tartar😊).” își începe ironic bărbatul sesizarea pe care ne-a trimis-o luni seară.

„Ghilimele vă rog să le puneți dumneavoastră. Uite așa orașul nostru devine o pistă de atletism. Vă rog, încă se poate repara/corecta totul.

Ar fi fost nevoie doar de repararea scărilor și înlocuirea câtorva plăci de mozaic. Soluția aleasă este, probabil, cea mai proastă, într-un oraș oricum sufocat.

Deja zona dată cu smoală (bitum) a fost acoperită cu tartan. A mai rămas spațiul din fața blocurilor. Am înțeles că urmează. Grădinile sunt din travertin, vă dați seama cum se împacă din punct de vedere arhitectural.

În plus, cu siguranță această „găselniță” se va exfolia. Nu are cum să facă priză o perioadă îndelungată. În toate orașele din tara asta se încearcă refacerea zonelor pietonale cu piatră cubică, granit etc, iar orașul nostru, atât de schiungiut în ultimii 80 de ani, este mutilat în continuare.

Prin acest mozaic, așa învechit cum pare, se poate vedea într-una din fotografii cum respiră câteva plante” își încheie ploieșteanul sesizarea pe care ne-a trimis-o pe adresa redacției.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la decizia pe care a luat-o cu privire la modernizarea zonei.