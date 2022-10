Factură astronomică la curent. 7000 de lei are de plătit o prahoveancă. „Ce fac, mă împrumut la bancă?”

Tot mai mulți oameni primesc facturi astronomice la curent, și asta pentru lunile de vară. Sume imense și absolut nejustificate, spun, disperați abonații, care au cerut explicații furnizorilor de energie electrică. Atât pentru sumele halucinante, cât și pentru faptul că le-au venit facturi cumulate, fără a fi măcar înștiințați prin factorul poștal.

Este și cazul Adrianei Dascălu, o prahoveancă din localitatea Tătărani, care s-a trezit cu o factură la curent de aproape 7000 de lei. Pe două luni.

„Suma e uriașă. Nici măcar nu ne-a venit factura, a trebuit să sunt eu la Electrica Furnizare. Mi-a picat telefonul din mână când mi-au spus că am de plată 6757 de lei. Am cerut recalculare. Aici a intervenit o altă problemă. Mi s-a spus că doar titularul de contract poate cere lămuriri cu privire la situația facturii de aproape 7000 de lei. Titularul este tatăl meu, iar el e decedat de 4 ani. Trebuie schimbat titularul de contract, apoi cerută reeșalonarea. De la Electrica nu am primit nicio lămurire. Clar, calculul a fost făcut greșit, iar eu refuz să achit o asemenea sumă? Ce fac, mă împrumut la bancă să plătesc curentul?”, ne-a mărturisit prahoveanca, decisă să dea în judecată Furnizare Electrica, dacă situația nu se rezolvă.

Am cerut un punct de vedere oficial societății Electrica Furnizare cu privire la această situație. Redăm integral răspunsul societății:

„În urma analizei situației semnalate în solicitarea de presă, a reieșit faptul că persoana menționată nu este titularul contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum din localitatea Tătărani. În consecință, recomandăm titularului de contract să se adreseze direct către Electrica Furnizare pentru lămuriri cu privire la situația facturilor emise pentru locul său de consum prin transmiterea unei solicitări la adresa clienti@electricafurnizare.ro sau utilizând formularul de contact: https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/ Ne asigurăm clienții că fiecare situație sesizată este tratată și soluționată în mod particular, fără excepție”.

În situația Adrianei Dascălu sunt foarte mulți prahoveni, disperați de sumele absolut exorbitante pe care trebuie să le plătească la energia electrică.

Situații sunt de tot felul. Inclusiv cazuri de persoane care nu mai locuiesc de luni de zile în apartamente pe care le au în proprietate și unde factura la curent ajunge și la 3000 de lei. Pentru zero consum.