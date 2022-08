S-a dublat numărul deceselor din cauza cancerului în Prahova. Medicii oncologici spun că de vină este poluarea

Statistica la nivel de județ, realizată de Secția de Oncologie a Spitalului Schuller arată că în 2021 au murit din cauza cancerului 1.558 de persoane, dintre care 315 au avut cancer pulmonar (53 de femei și 262 de bărbați), iar în prima parte a lui 2022, cazurile aproape s-au dublat, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Citește și: Mihai, prahoveanul de doar 19 ani, care și-a frânt coloana vertebrală, are nevoie de toți oamenii buni alături

„Cei mai mulți bolnavi au lucrat sau lucrează în industria petrolieră, în mine și turnatorii. Tutunul si alcoolul, consumate în exces, provoacă și ele aceasta maladie, dar mediul toxic este clar una dintre cauzele principale care duce la cancerul pulmonar. Simptomele nu apar mereu, iar oamenii ajung la medic când este prea târziu, în faze avansate de cancer. Numărul celor care se îmbolnăvesc crește de la an la an, iar boala este din ce in ce mai agresivă. Celula canceroasă a devenit rezistentă la tratamentul actual. Asta în condițiile in avem pacienți tineri, de până în 40 de ani” au spus reprezentanții Secției de Oncologie a Spitalului Schuller.